El despotismo de Sánchez con los Presupuestos

El Senado impulsará otro conflicto por no haber presentado el Gobierno los Presupuestos en tiempo y forma tal como establece claramente la Constitución. La situación es tan extravagante que el Congreso no hará nada, ya que está sometido a los caprichos del inquilino de La Moncloa. No podemos esperar ningún atisbo de coherencia en la izquierda mediática. RTVE se ha convertido en otra marioneta del sanchismo, que está llena de activistas que se dedican a la hagiografía del líder del PSOE y la descalificación sistemática de Feijóo y su partido. La recuperación de un modernizado NO-DO al servicio del presidente del Gobierno, los ministros y sus aliados parlamentarios es otra anomalía democrática de un ente que ha sustituido el servicio público por el servicio a un partido. Por ello, Sánchez puede incumplir sistemáticamente la Constitución con el apoyo de los medios de comunicación que controla el Gobierno. No hay que olvidar que es, con diferencia, el hombre más poderoso de nuestro país y que dispone de mayores recursos económicos y humanos a su servicio. Su actitud para justificar que no se hayan presentado los Presupuestos alcanza niveles grotescos cuando añade que lo harán ahora, aunque si se los tumban no pasa nada. Es decir, que considera normal acabar la legislatura sin haber aprobado ninguno. En el nivel de despotismo delirante añade que como se maneja bien con los prorrogados y la economía va bien no le parece que sea algo imprescindible. Llegados a este punto podría añadir que tampoco es necesario convocar elecciones. A estas alturas debe pensar que la democracia es un engorro y podríamos optar por el modelo chino con un partido dominante y algunas formaciones satélite integradas en el gobierno de Xi Jinping. En el Senado le molestan con sesiones de control, a las que no acude, y las comisiones de investigación, por lo que podría disolverlo y no convocar elecciones. Y Conde-Pumpido y sus mariachis dirían que es constitucional. Lo mejor sería un Consejo del Reino con próceres nombrados desde La Moncloa. Cada vez que le escucho decir que piensa seguir como si nada cuando le tumben los Presupuestos siento vergüenza ante la sumisión de la izquierda política y mediática. No se puede aceptar este comportamiento propio de un déspota.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)