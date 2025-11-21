Fallece el historiador José Manuel Cuenca Toribio

El pasado 10 de noviembre falleció en Córdoba, con 86 años, el historiador José Manuel Cuenca Toribio. Estudió en su Sevilla natal, y allí también se doctoró en Historia. En 1964, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra le contrató para impartir clases de Historia Contemporánea de España, lo que hizo durante tres cursos. Posteriormente de su maestría se benefició la Universidad de Barcelona (67-71). Obtuvo la Cátedra en la de Valencia (1971) y en 1975 se trasladó de un modo definitivo a la de Córdoba.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, además de docente, también fue director del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, fundador y director del Instituto de Historia de Andalucía y decano.

Hace unos años donó su archivo personal a la Universidad de Navarra. Unos 95.000 documentos evidencian toda su actividad profesional desde 1956 hasta 2013. Documentación que -salvaguardando los datos de carácter personal- es de acceso libre.

Además de 48 años de docencia, dirigió más de una veintena de tesis doctorales, lo que da idea de una larga estela de discípulos. De su producción historiográfica se tiene noticia de 76 libros, 265 artículos de revistas y 91 colaboraciones en obras colectivas.

Fue promotor y director del Congreso Internacional de Historia de Andalucía en tres ediciones, lo que supuso 37 volúmenes de actas. También lo fue durante ocho años, de las "Semanas de Historia de la Iglesia española contemporánea".

Perteneció, entre otras, a la Real Academia de la Historia y a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como a la Academia Portuguesa da Historia. Obtuvo el Premio Nacional de Historia.

Yolanda Cagigas Ocejo

Directora del Archivo General de la Universidad de Navarra