¿Ganará Sánchez su plebiscito?

Ha comenzado la campaña. ¡Por fin! Sánchez está desesperado y ha decidido plantearla como un plebiscito. Me gusta cuando le escucho hablar de una España libre de corrupción, cuando es el líder del partido que protagonizó algunos de los mayores escándalos desde la Transición como Filesa, los fondos reservados, la minería, los ERE… La lista es interminable. Hemos asistido a la conversión de los Falcon en el servicio de aerotaxis privado de La Moncloa. La colonización de las instituciones y del sector público, para colocar a amiguetes ha sido espectacular. Estos cuatro años ha gobernado desde el autoritarismo democrático, que podría parecer un contrasentido, pero no lo es. Ha sido a golpe de real decreto, como ningún presidente lo había hecho, y con el apoyo de comunistas, independentistas, antisistema y filoetarras. Sánchez explica los datos de empleo como si fueran el resultado de una brillante gestión, cuando son la consecuencia del espectacular endeudamiento que ha asumido España para hacer frente a las crisis pandémica e inflacionaria. No hay duda, el sanchismo es la fórmula mágica que necesita el mundo para progresar.

Este es el gobierno «ejemplar» que nos ofrece. Es el sanchismo. Un modelo que dará lugar a estudios y tesis doctorales. No parece que el plebiscito tenga visos de triunfar. El PSOE es un gran partido que tiene una base sólida, pero insuficiente tras el tsunami de las autonómicas y municipales. Este plebiscito propone repetir un gobierno dominado por los comunistas de Yolanda y sus dieciséis partidos; Bildu, liderado por Otegi y los simpatizantes de ETA; y los independentistas de ERC, encabezados por Junqueras. Por tanto, autoritarismo, medidas radicales, división de la sociedad, cesiones a los independentistas y los herederos de los terroristas. La alternativa es Feijóo, un político experimentado, prudente y riguroso con una trayectoria impecable en todos los cargos que ha ocupado. Nunca ha sido arrogante o soberbio. En función del número de escaños que obtenga podrá gobernará en solitario o necesitará a Vox, que es una formación que nunca ha defendido el terrorismo, la ruptura de España o acabar con la Constitución. El resultado del plebiscito es fácil.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)