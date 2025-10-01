Sin medios contra el maltrato

Si las cifras de la violencia de género no han mejorado en estos siete años de sanchismo, pese a autoproclamarse como el garante de los derechos y la seguridad de la mujer, se debe a una razón concreta. Y es que este Gobierno ha antepuesto el relato, la propaganda y la ideología a todo lo demás. Por eso llegaron la ley del solo sí es sí, el desastre de las pulseras y ahora la insuficiencia del engranaje procesal para responder como la emergencia de cada mujer agredida merece. Más de un centenar de magistrados ha alertado del «colapso» que viene en unos «órganos sobrecargados» sin los refuerzos prometidos por el Ministerio de Justicia. A la vista de la experiencia acumulada podíamos intuir que la reforma legal que ampliará las competencias de estos juzgados específicos no se acompañaría de los medios adecuados. El sanchismo no escucha a los jueces y menos a las víctimas. Todo lo estropea.