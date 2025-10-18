Movilizarse por los dependientes

Cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera que, en los primeros nueve meses de este año, ha crecido en 13.695 personas hasta las 284.020. Se espera 349 días de media para recibir la valoración y la prestación. Hablan las Asociaciones de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, aquellos que afrontan el drama en primera línea y no desde la frialdad del despacho político de turno. Estas cifras retratan un panorama desalentador y casi siempre penoso, pero también dejan en evidencia el papel de unas administraciones que fallan en el socorro a los ciudadanos vulnerables y a sus familias. Resulta especialmente hiriente que el Gobierno de la gente presuma de hitos en Dependencia que los profesionales y los afectados desmienten, al tiempo que la estadística constata la dinámica negativa del sistema. Y, sin embargo, nadie se moviliza por este colectivo condenado a un limbo inasumible.