PSOE, una cuestión de tiempo

El PSOE ha pretendido convencer a la opinión pública de que el reparto de billetes ensobrados es algo común en nuestro país, que es práctica corriente en todas las empresas y que, por encima de todo, es legal. Si no fuera porque esas operaciones en metálico han sido objeto de una regulación y persecución por el Gobierno, hubiera resultado menos deshonesto. Hoy adelantamos que Colombia y Perú son los países que se encuentran en el foco de la UCO por la «caja B» de Koldo y Ábalos. La «caja B» es la pista que aturde y puede complicar el horizonte del sanchismo, incluso de quien se tiene por intocable. Las pesquisas progresan y los nervios son indisimulables, especialmente con un interrogante llamado Santos Cerdán. La noria de dinero opaco ha sido una constante en Ferraz. Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato... Es lo que ocurre con la financiación irregular y los sobres.