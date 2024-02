Sánchez decide qué es o no terrorismo

Los jueces deben tomar nota. Sánchez se les ha adelantado al sentenciar que todos los independentistas catalanes serán amnistiados «porque no son terroristas». No hay más que hablar. Es cierto que es lo que le interesa en este momento, porque si tuviera una mayoría suficiente estos aliados tan incómodos sufrirían las consecuencias de su ira. Los dirigentes del PSOE, la izquierda mediática y los leguleyos sanchistas dirían, otra vez, que la amnistía es inconstitucional. No hay duda de que son personas de firmes convicciones. Con todo lo que está sucediendo, es una lástima que no se haya reformado la ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que instruyan, pero sobre todo tiene que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque les otorga demasiada autonomía. Los fiscales están para obedecer al Gobierno y más cuando está liderado por Sánchez. Ni independencia del Poder Judicial ni imperio de la ley, porque son conceptos obsoletos cuando se quiere acabar con la separación de poderes. Han de ser los diputados y el presidente que elijan, siempre que gobierne la izquierda, los que controlen a los jueces.

En el Estado de Derecho, que ofrece todas las garantías procesales, han de ser los magistrados los que decidan. Es obvio recordar que hay diversas instancias hasta que se produce una sentencia firme. Sánchez considera que es una proposición de ley «valiente, reparadora y constitucional», aunque hace unos pocos meses defendía lo contrario. Lo peor es que puede acabar creyéndose su propio relato, ya que defiende que la pacificación de mi tierra habría sido gracias a los indultos y ahora llega el paso definitivo que es la amnistía. Es la consagración de una sociedad sustentada en la impunidad, porque los delincuentes políticos tienen derecho a ser amnistiados. No sé si los graves incidentes que se produjeron fueron o no terrorismo, pero me gustaría que el juez predeterminado por la ley concluyera el procedimiento. Sánchez ha decidido defender a los delincuentes y no a los magistrados. Es un dato objetivo. No ha salido al paso de los brutales ataques, entre otros, de Puigdemont y Nogueras. A este paso, le veremos defendiendo una amnistía para los etarras.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).