La Ertzaintza interviene en una surrealista pelea ocurrida en un pueblo de Guipúzcoa: "Usaban cestas de la compra y comida como armas"

La Ertzaintza detuvo a siete hombres, con edades comprendidas entre los 24 y 42 años, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria en un establecimiento de alimentación de Errenteria. La surrealista pelea, ocurrida el pasado miércoles, poco antes de las cinco de la tarde, involucró el uso de utensilios del propio comercio y armas blancas como elementos de agresión.

El altercado tuvo lugar en el interior de un local comercial situado en un céntrico barrio de la localidad guipuzcoana. Según los primeros informes, los siete implicados utilizaron para agredirse no solo armas blancas, sino también objetos pertenecientes al establecimiento, empleando cestas de la compra y diversos alimentos como proyectiles y herramientas de forcejeo.

Incautación de armas y asistencia médica a los heridos

Como consecuencia de la trifulca, uno de los detenidos y la responsable del establecimiento precisaron asistencia médica para tratar las lesiones sufridas. Los agentes de la Ertzaintza que se trasladaron al lugar procedieron a incautar el arsenal utilizado en la reyerta, entre el que se encontraba un cuchillo, una navaja, un destornillador y un spray de defensa prohibido.

En base a la información recogida in situ sobre los implicados y los daños causados en el comercio, los siete hombres fueron arrestados por los delitos de riña tumultuaria, lesiones y daños. Los arrestados permanecen en dependencias policiales a la espera de que finalicen las diligencias y sean puestos a disposición de la autoridad judicial.