Prisión para el presunto autor de la muerte de una mujer en Zarautz

El juez ha ordenado prisión provisional para el hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de una mujer de 53 años que residía en Zarautz (Guipúzcoa), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El acusado ha declarado ante el juez en la mañana de este domingo después de que la Ertzaintza le haya trasladado al Juzgado de Guardia de Azpeitia desde la comisaría de Zarautz, donde ha estaba retenido.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, cuando el Servicio de Atención de Emergencias tuvo conocimiento de la aparición de una persona fallecida en un domicilio particular de Zarautz.

Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima, una mujer de 53 años, y se evidenciaron ciertos aspectos que podrían determinar que se trataba de una muerte violenta, han informado las mismas fuentes.

En base a los indicios recabados, y teniendo en cuenta la posibilidad de huida del presunto agresor, se practicó la detención del sospechoso, un hombre de 47 años.

En el transcurso de las pesquisas se pudo determinar que la víctima mantenía con el agresor una relación esporádica, viéndose con frecuencia en esta última etapa, por lo que al detenido se le imputó un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género. El arrestado ha sido puesto este domingo por la mañana a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Azpeitia, que ha ordenado prisión provisional, según han informado desde el Departamento de Seguridad y el TSJPV.