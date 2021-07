La historia vence a RTVE, que rectifica en el caso Millán Astray

Los documentales o películas históricas nunca están libres de polémicas, especialmente cuando narran épocas tan convulsas como el estallido de la Guerra Civil Española. Es el caso de «Mientras dure la guerra». Este largometraje de Alejandro Amenabar no dejó indiferente a historiadores ni divulgadores sobre aquel periodo, pero fue el programa de RTVE «Informe semanal» el que acabó con la paciencia de un abogado que ahora ha conseguido un logro sin apenas precedentes. En el reportaje de «Informe Semanal», del año 2019, calificaban a «Millán Astray, como el fundador de la Falange, cuando en realidad fue el creador de La Legión. Un error, que el Secretario General de la Plataforma Patriótica Millán Astray, abogado y veterano de la Legión, Guillermo Rocafort, está convencido de que no ha sido accidental: «RTVE tiene el objetivo sistemático de demonizar a personajes como Millán Astray». Más allá del reportaje de «Informe Semanal», Rocafort insiste en que la película, que «desvirtúa la imagen de un hombre caritativo que no participó en la guerra ya que se encontraba en Argentina», también contó con la financiación de fondos públicos.

Las numerosas críticas en redes sociales por las erróneas menciones sobre Astray alentaron a Rocafort a interponer una demanda contra RTVE, la cual sigue su curso. Vista la lentitud con la que iba el proceso judicial, por el que no obtuvo respuesta ni de las Instituciones ni de la corporación pública, hace un mes recurría a la Ley de Transparencia que cubre a la televisión pública. Solo entonces ha sido cuando Rocafort ha recibido una respuesta. La corporación ha modificado el audio del reportaje en el que figuraba la información errónea, sin dejar ningún rastro de la equivocación. Aunque no lo haya hecho en antena, RTVE sí ha reconocido por escrito que se había detectado un error y que ya estaba corregido como contenido a la carta.

Fotograma de “Mientras dure la guerra”

Sin embargo, para este abogado y veterano de la Legión, la discreta corrección del contenido no es suficiente, como también asegura que la demanda que interpuso sigue su cauce a pesar de la rectificación. «Exigimos una disculpa pública de RTVE en una franja similar a la que se empleó para emitir el reportaje por primera vez. Así, la Plataforma Millán Astray renuncia a una disculpa en espacios como «RTVE Responde», especializada en tratar este tipo de polémicas, pero que apenas reúne 100.000 espectadores al mes, frente a los 2 millones con los que contó dicha emisión de «Informe semanal».

La Plataforma también aprovechaba los recientes contactos con RTVE para consultar si la televisión pública contaba con un protocolo de rectificaciones para este tipo de casos, recibiendo una negativa por respuesta. En cambio, su Ley de Transparencia y su código, pueden ser instrumentos útiles para denunciar posibles abusos o difamaciones.

En dicha Plataforma denominan de «persecución» la constante financiación de RTVE «para impulsar proyectos audiovisuales contra la memoria de Astray». El último, un documental de Manuel Menchón en el que se calificaría al fundador de la Legión «como ideólogo o autor intelectual del posible asesinato de Miguel de Unamuno». Sobre la película de Amenabar, «Mientras dure la guerra», Rocafort también asegura, que el guion no está basado en hechos históricos, sino en el relato de un propagandista del Frente Popular.

Además del caso mencionado, la Plataforma también acumula otra victoria ante la Justicia, . Después de que el Gobierno de Manuela Carmena retirase la placa de Astray en Madrid, los seguidores del fundador de la Legión conseguían que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenara la reposición de dicha placa extirpada del urbanismo madrileño.