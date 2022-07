AMC anuncia nuevo spin-off de “The Walking Dead” y el tráiler de “Tales of the Walking Dead”

AMC+ ha presentado en el panel del Comic-Con de San Diego 2022 el primer tráiler de su serie antológica ‘Tales of the Walking Dead’, que estrena en España el 22 de septiembre. Asimismo, ha anunciado un nuevo spin-off del Universo de The Walking Dead protagonizado por los personajes de Andrew Lincoln y Danai Gurira.

‘Tales of The Walking Dead’ está formada por seis episodios independientes de una hora centrados en personajes diferentes, tanto nuevos como recurrentes, del Universo de The Walking Dead. Cada episodio tiene su propio tono y punto de vista, con personajes que tienen que tomar decisiones de vida o muerte. ‘Tales of the Walking Dead’ nos permite conocer el apocalipsis a través de miradas diferentes, descubriendo más mundos, mitología y misterios del Universo de TWD.

En la Comic-Con de San Diego también se desvelaron nuevas incorporaciones al reparto de otra próxima serie del Universo de TWD, ‘Isle of the Dead’. Scott M. Gimple, chief content officer del Universo de The Walking Dead, anunció los siguientes miembros del reparto:

Mahina Napoleon en el papel de “Ginny”

Zeljko Ivanek en el papel de “The Croat”

Jonathan Higginbotham en el papel de “Tommaso”

Karina Ortiz en el papel de “Amaia”

Estos actores se unirán a Gaius Charles, en el papel de “Armstrong”, cuya participación ya había sido anunciada.

Qué sabemos del spin-off

AMC Networks ha anunciado hoy que Andrew Lincoln y Danai Gurira se unirán en una nueva serie del creciente Universo de The Walking Dead. La serie retoma el camino e historia de amor de los personajes de Rick Grimes y Michonne. Lincoln y Gurira, que han formado una parte activa a nivel creativo de la continuación de sus personajes, anunciaron la noticia por sorpresa sobre el escenario del último panel de The Walking Dead en la Comic-Con International de San Diego. Scott M. Gimple, Chief Content Officer del Universo de The Walking Dead, será el showrunner de la serie, que comenzará con seis episodios en 2023. Lincoln y Gurira son productores ejecutivos. En España la serie se estrenará en AMC+.

“Esto es un momento que los fans de The Walking Dead han estado esperando desde que Rick desapareciera en el helicóptero al principio de la novena temporada y que Michonne saliera en su búsqueda en la siguiente temporada”, dijo Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios para AMC Networks. “Qué gran sorpresa para los fans en esta última Comic-Con de la serie que lanzó este universo y hizo historia de la televisión. Nos hace mucha ilusión el gran y épico final de la serie que tendrá lugar este año; así como ver a Anday y Danai volver a una serie que ayudaron crear, una de las tres nuevas series que llegarán en 2023 que continúan las historias de tantos personajes icónicos y queridos por los fans.”

“Rick y Michonne y Danai y Andy son de mis personas favoritas”, dijo Gimple. “Trabajar con ellos sigue siendo un sueño hecho realidad. Nosotros tres, junto con un gran equipo de estrellas y nuevas voces de TWD, estamos creando una historia épica de amor increíble cuya espera merece la pena.”

“Interpretar a Rick Grimes durante casi una década ha sido un camino extraordinario. Las amistades que he creado en el proceso son duraderas y por lo tanto es ideal poder completar la historia con Danai y Scott y el resto de la familia de TWD. Me hace mucha ilusión volver a la pantalla como Rick, reencontrándome de nuevo con Danai en el papel de Michonne y trayendo a los fans una historia épica de amor del Universo de The Wallking Dead.”

Según Gurira: “Michonne y la familia de TWD han significado mucho para mí y el continuar la historia de estos personajes tan queridos, junto a Scott y Andy, tanto a nivel

creativo como delante de las cámaras, y aportar a los fans de The Walking Dead algo realmente especial, es algo glorioso. Tengo muchas ganas de volver a coger la katana.”

Esta serie presenta una historia épica amor de dos personajes transformados en un mundo transformado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos… y finalmente, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?

En España AMC+ está disponible en Orange TV, Vodafone TV, Jazztel TV y como canal en Prime Video.