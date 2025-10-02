OAFIRADIO | El peso invisible del dolor - artrosis, dolor articular y salud mental

OAFI Radio es un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis. OAFI es la primera Fundación de pacientes que elabora un podcast divulgativo sobre salud. El Dr. J. Vergés, CEO y Presidente de OAFI, dirige científicamente la fundación y junto con Ricardo Aparicio, periodista experto en salud, presenta el programa que se podrá escuchar en la web de La Razón. A través de la artrosis se hablará de arquitectura, medicina, deporte, ciencia, salud, alimentación, arte y de un sinfín de temas que entretienen pero sobre todo, ayudan.

EL PESO INVISIBLE DEL DOLOR – ARTROSIS, DOLOR ARTICULAR Y SALUD MENTAL

¡OAFI Radio vuelve de las vacaciones! En un nuevo capítulo de OAFI Radio vamos más allá del dolor articular, y es que el 95% de los pacientes con artrosis manifiesta sufrir una comorbilidad, como es el caso de la depresión o la ansiedad. ¿Cómo nos afecta exactamente este dolor a la salud mental? ¿Qué podemos hacer? Lo descubrimos junto al Dr. Carlos Coronell, Médico de Cabecera, CAP Cervelló, Miembro de Grupos de Trabajo de Salud Mental y de Sexología SEMERGEN, que estará acompañado por el testimonio de Maria Oliver, paciente y socia de OAFI. Antes, nos adentraremos en el dolor y la salud articular y cómo empoderarnos en nuestra salud conociendo la actualidad de la I+D de OAFI junto a Nina Martínez, responsable de I+D de la Fundación.