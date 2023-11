Espinosa de los Monteros desvela por primera vez si mantiene la relación con Abascal

Desde hace tres meses, Iván Espinosa de los Monteros se ha mantenido alejado de la escena pública y, más aún, de la política. Desde salida de Vox el pasado agosto, que justificó por "motivos personales", se han mantenido ausente de eventos públicos y de las actividades organizadas por su antiguo partido, que sigue siendo el de su mujer, Rocío Monasterio. Hasta ahora no había ofrecido ningún tipo de respuestas a las dudas que surgieron tras su inesperada dimisión.

Espinosa de los Monteros habló por primera vez en declaraciones para El Mundo sobre los motivos de su renuncia. El ex diputado confirmó con cautela que su decisión se basa únicamente en razones personales, citando la apremiante necesidad para él de atender en este momento su vida familiar. "Mantengo lo que dije al marchar. Tengo unos padres que ya no son tan jóvenes y unos hijos que no son tan mayores. Llega una edad en que me doy cuenta de la importancia de la vida familia", remarcó el letrado.

A pesar de mantener esta postura, durante la entrevista reconoció que su relación con los antiguos colegas de la dirección de Vox es prácticamente nula. "Yo estoy enteramente dedicado a mi actividad privada. No hay ningún problema pero no hay especial contacto", admitió, indicando una escasa interacción con Abascal y otros líderes destacados de Vox.

Aunque no negó posibles desacuerdos como razones detrás de su marcha, Espinosa de los Monteros aseguró que, de haber habido algún problema interno, no lo discutiría en público: "Si hubiera habido alguna desavenencia interna yo no hablaría de ella en público. Pero no tengo ningún motivo de queja sino de agradecimiento por los años tan buenos que he pasado en política".

Mantiene así una actitud en la que se limita a expresar gratitud por los años positivos que pasó en la política.

Sin embargo, queda claro que Espinosa de los Monteros no ha abandonado el activismo político. Aprovechó para criticar fuertemente a Pedro Sánchez por su intento de aprobar una ley de amnistía para asegurar su puesto como presidente del Gobierno. Según él, esto demuestra que algunos políticos consideran que el sistema judicial no aplica para ellos, a la vez que lo calificó de escándalo mayúsculo.

"El conjunto de los españoles va a observar cómo un político le dice a otro político que el sistema judicial no va con ellos, que la separación de poderes es para los demás, no para ellos. Es un escándalo mayúsculo. Ya es hora de que a todos los representantes socialistas sus vecinos les exijan responsabilidades. Si Page cree que es intolerable que haga que sus diputados no voten esta barbaridad y si no cállese", ha opinado el ex dirigente.

En relación con la violencia callejera frente a las sedes del PSOE en los últimos días, el exdiputado respalda la postura actual de Vox, argumentando la presencia de "infiltrados radicales de izquierda". Condena la manipulación mediática que, según él, tergiversa los hechos para señalar a la extrema derecha como generadora de violencia, cuando, según su perspectiva, ocurre exactamente lo contrario.

"Los hacen pasar como si fueran del otro lado, capitalizan la noticia y los medios no hablan de las protestas sino de que la extrema derecha está generando violencia en las calles, cuando es todo exactamente al revés", zanjó Espinosa sobre las protestas sociales que ha despertado en los últimos días la amnistía socialista del 'procés'.