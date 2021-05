Permanecer amando

Lectio Divina para este V domingo de Pascua

En días pasados salí al campo con un amigo por una senda que conocemos bien. Nos llamaba la atención la luminosidad de los colores en la primavera, los sonidos del agua, el viento animando las hojas. Todo anunciaba el júbilo de la vida fluyendo desde lo más profundo de cada criatura. Pero nuestra senda se vio abruptamente interrumpida por la gran rama de un árbol que se había caído justo en medio. Estuvimos un rato contemplando su fractura y preguntándonos qué la habría quebrado tan de esa manera. Inmediatamente lo relacionamos con el evangelio de este domingo, en el que Cristo nos dice:

“Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos” (Juan 15, 1-8).

La palabra clave de este texto es el verbo “permanecer” –en el griego original “Meno”, de la cual se deriva “Hypoméno” – que significa “sostener desde abajo, desde lo profundo”, y expresa realidades tan significativas como la firmeza y fidelidad en medio de la prueba, la constancia y la resistencia; en definitiva, la perseverancia. Las ramas de una planta viven y dan fruto porque están sostenidas desde abajo por el tronco que les alimenta desde las raíces, como sucede con los sarmientos de la vid de este evangelio. Evidentemente, cuando disminuye el fluir de la vida entre la rama y su tronco, aquella pierde fuerza, se desgasta, se desgaja y muere. No sirve más, es un estorbo en el camino que hay que quitar de en medio y echar al fuego. Esto expresa bien la penosa realidad de quien no está sostenido desde lo profundo por la gracia de Dios. Es decir, representa a quien vive una existencia meramente natural, sin afincarse en lo sobrenatural. Se parece a quien lleva la vida a su propia cuenta y riesgo, en vez de mantenerse en comunión con quien es más y más nos da. Su destino es el desgaje por desgaste, el quiebre existencial por la pérdida de lo esencial. Porque es Dios quien nos da la firmeza vivificante, y la unión con Él nos alimenta como la savia secreta que sostiene, eleva y hace fecunda la vida como los sarmientos de una vid, que están para dar frutos de júbilo, comunión y alegría.

Ahora bien, hay que comprender que el desgaste de la fe puede darse por dejadez en el amor, como también por haberse sostenido en una imagen de Dios todavía incompleta o, peor aún, desfigurada. Para evitar lo primero, hay que espabilar, devolverle el primer lugar en nuestra vida, alimentarnos de su Palabra y fortalecernos con sus sacramentos. Lo segundo exige una poda, que, como bien dice este evangelio, es muestra del amor de Dios, que purifica lo desfigurado para hacernos crecer adecuadamente. Es lo que tiene que pasar con esas imágenes que nos hacemos de Dios a nuestra propia semejanza, impidiendo que se nos muestre infinitamente nuevo y sorprendente, exigente y desafiante, para quedar reducido a un mero concepto, sentimiento o referencia. ¿Quién quiere estar unido a un Dios así, que en vez de ser linfa vital queda reducido a una cosa para el propio uso y disfrute? Para no caer en ello debemos dejar que se nos muestre en la contundente paradoja de Cristo, quien, siendo el Hijo amado de Dios, no se sustrajo de la prueba y el dolor, sino que los asumió como expresión de su amor hasta el extremo, afrontó las mayores oscuridades del ser humano y de la historia y, clavándolas en sí mismo en la cruz, las venció por su unión con el Padre. Esta unión agonizada, combatida y defendida a todo costo es la que Cristo nos enseña a vivir con él, como los sarmientos unidos a la vid. Es decir, nos enseña a permanecer creyendo y creer amando. De esto se trata ser fieles, que es el sentido más alto de la perseverancia.

Aquella rama se desgajó de su tronco y se desgastaba en medio del camino; a su alrededor, sin embargo, se erguían jubilosas las ramas de muchas otras plantas en la primavera. ¿Qué me enseña esto sobre mis propios desgastes? ¿Me estoy desgajando acaso del árbol de la vida por no sostenerme en su gracia?