Meditación para este VIII domingo del tiempo ordinario

Son tantas las veces que proyectamos nuestros defectos en los demás, juzgándolos con una medida impropia que no ayuda a ninguno. Antes de fijar la mirada en los otros, más bien hagamos examen sobre nosotros mismos. Démonos cuenta de que, como una huida hacia adelante, rechazamos en ellos mucho de lo que no aceptamos de nuestra propia persona. Sobre esto, precisamente, nos advierte el Señor este domingo. Leamos con atención:

«En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola a sus discípulos: “¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Hermano, déjame que te saque la mota del ojo’, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca”»(Lucas, 6, 36-45).

Autenticidad significa no pretender, y esto en su doble significado: tanto no exigir del otro lo que no estamos dispuestos a dar nosotros, como tampoco engañar y engañarnos haciendo creer que no tenemos mucho a ser corregido. Solo si somos capaces de aceptarnos con sinceridad y humildad podremos ver a los demás en la justicia y en la misericordia. A quien tiene una herida abierta, cualquier roce le escuece. Por eso tantos reaccionan desmesuradamente ante los demás, cuyos caracteres, con o sin quererlo, hacen saltar chispas en quien no deja sanar sus heridas por la gracia de Dios y la práctica de la humildad.

Cristo nos dice también que el buen árbol se reconoce por sus frutos. Porque la medida de una auténtica espiritualidad es la capacidad de generar frutos. No nos ha creado Dios para una vida estéril. Recordemos su mandamiento a la humanidad en el Génesis: «creced y multiplicaos». Esta orden no solo se refiere a la reproducción biológica, sino al crecimiento de nuestra existencia hacia su trascendencia, incrementando nuestras obras de fe y amor. Es todo lo contrario a una vida cerrada sobre sí misma, sin servir a nadie. El cristiano vive en la plenitud de quien genera vida y esperanza a su paso. Las buenas obras, la solidaridad, la alegría y la paz verifican que nuestra fe es auténtica. Esto va mucho más allá del cumplimiento de preceptos, que son necesarios como medio pedagógico, pero no sustituyen el fin, que es la unión con Dios. Por eso, pregúntate hoy qué frutos da tu vida de fe y si tus obras están acompañando coherentemente aquello en lo que dices creer. ¿Acaso eres una zarza que pretende dar higos?

Finalmente, Cristo nos presenta el baremo de dicha coherencia: lo que sale de nuestros labios, pues de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Si vivimos en la verdad, somos veraces. Es decir, nuestras palabras valen por la misma fuerza que expresan, sin necesidad de justificaciones ni subterfugios. Cuando nos encontremos expresando palabras falaces, agresivas o sin consistencia, examinemos cuánto no estamos aceptando de nosotros mismos y sí proyectamos sobre los demás; qué tan fecunda y plena está siendo nuestra propia vida; cuánto estamos haciendo presente el reino de Dios a través del amor por Él y por todos.

Recita con estupor y confianza este poema:

El reino

es el venir sonoro del encuentro

con quien te espera en el fondo de agua

para el concierto.

El vacío de ti mismo se colma

cuando uno en el otro muere sin lamento.

Estrechas sus manos y en pocas notas

dos o más devienen

en la presencia.

Esta es tu secreta ciencia:

mirarse a los ojos en la danza.

El hermano es tu transparencia,

el azul de hondura y luces ciertas.

Solo eres tú mismo

en el nosotros,

el ímpetu rendido a la inocencia.

Soltar,

soltar por la borda la red henchida de certezas.

Es tema del mar es este gozo

que dispersa las apariencias.

Sin llorar ahogos ni despedidas

la marea nos lleva,

refleja el todo y navega

en fondo al mar, alcanza el puerto.

La mesa espera servida,

se colma la pesca.