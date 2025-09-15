El Papa da luz verde a la beatificación del Cura Valera

El Papa León XIV ha autorizado que el próximo 7 de febrero de 2026 se celebre en Huércal-Overa (Almería) la beatificación del sacerdote Salvador Valera Parra, conocido popularmente como el Cura Valera, natural de este municipio del Levante almeriense.

La ceremonia estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en representación del pontífice, según ha anunciado este lunes el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero.

Valera Parra ejerció como párroco en Huércal-Overa durante cuatro décadas, de los casi cincuenta años que consagró a su ministerio, hasta su fallecimiento en 1889. La Iglesia católica lo declaró venerable en 2020, dentro del proceso previo a la beatificación.

El rito tendrá lugar en un espacio municipal de usos múltiples, con capacidad para miles de personas, cedido por el Ayuntamiento.

Estará acompañado de otros actos religiosos: una vigilia de oración el 6 de febrero y una misa de acción de gracias el domingo 8, coincidiendo con la tradicional "Noche de las lumbres", una fiesta local que recuerda desde hace casi tres siglos el traslado del Santísimo Sacramento al templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

La diócesis de Almería ha señalado que los preparativos incluirán diversas iniciativas de carácter pastoral y que toda la información se irá actualizando en las páginas web curavalera.com y diocesisalmeria.org.