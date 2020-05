Sanidad solo reconoce 35 sanitarios fallecidos, pese a que los colegios afirman que son al menos 44

Sanidad publicó ayer un estudio en el que reconoce que 35 sanitarios han perdido la vida por el Covid-19 en nuestro país. Ésta es una de las conclusiones que recoge el «Informe sobre la situación de Covid-19 en personal sanitario en España», elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con datos actualizados hasta el 4 de mayo. El dato es más que llamativo, porque precisamente ese día, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) publicó que ya habían perdido la vida al menos 40 médicos dando nombres y apellidos. A ellos hay que sumar «cuatro enfermeros en activo que han fallecido por el Covid-19», precisaron a este periódico desde el Consejo General de Enfermería. Es decir, al menos 44, nueve sanitarios más de los que recoge este informe realizado a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en el que se analizan los 30.660 casos de Covid-19 notificados a la Renave.

En este análisis ya se precisa que «estos resultados deben interpretarse con precaución, puesto que se han considerado como no fallecidos los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis».

«Todos son datos confirmados por laboratorio. Si existe alguna discrepancia entre los colegios y las comunidades deberán de hacérsela llegar a ellas, puesto que son los que las facilitan», precisaron desde el ISCIII a este periódico.

Y no, «no coinciden los datos del informe con el número de víctimas mortales, que son en torno a 50 profesionales, cuatros de ellos enfermeras y enfermeros», afirma a este periódico Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Tampoco con los datos del CGCOM, desde donde aseguran que «los datos que hemos publicado nosotros solo se han contabilizado los médicos que estaban en activo y los datos son los que nos han facilitado y publicado los colegios».

Un número bajo de contagiados frente a los oficiales

El informe, tras analizar, 30.660 casos, también recoge que el 10,9% de los sanitarios con Covid-19 han sido hospitalizados, un 16,5% ha desarrollado neumonía, un 1,2% ha requerido ingreso en UCI y un 0,1% ha fallecido. El problema, es que tampoco coincide el número de sanitarios infectados. Así, mientras este informe analiza los 30.660 casos de Covid-19 notificados a Renave, Sanidad informaba el día 4 que eran 43.325, el día 3, 42.111 y el 25 de abril: 37.103.

«El informe refleja una cifra muy inferior a la actual. Hoy son ya 44.758 (20,31% del total de los contagiados, según cifras oficiales). El informe habla de 30.660, por lo tanto, muy inferior. Los datos no reflejan la realidad que nos han transmitido las enfermeras a través de nuestra encuesta que reflejaba –y se cerró hace dos semanas– que cerca de 74.000 enfermeras tienen o han tenido síntomas compatibles con la enfermedad», recuerda Pérez Raya, que incide en que «es importante que se analicen y estudien las causas de estas altas cifras de contagio, ya que somos el país con el mayor número de profesionales sanitarios contagiados. Y pese a llevar más de dos meses denunciándolo, de leer casi todos los días noticias sobre aviones que aterrizan cargados de material, la única realidad es que el material sigue sin llegar a los centros en las cantidades necesarias, lo que sin duda ha influido en el número de contagios».

Desde FSS-CCOO destacan también que «el informe del Instituto de Salud Carlos III evidencia la inseguridad con la que trabaja el personal sanitario. Las cifras que recoge dicho informe no coinciden con los datos de los que dispone este sindicato; según nuestras cifras a día de hoy se superarían los 45.000 contagios del personal sanitario, no los algo más de 30.000 que recoge el informe, aunque éste no recoge los datos de Cataluña, solo contempla los aportados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica».

En cualquier caso, «este informe confirma la sobreexposición de los sanitarios al Covid-19 por la falta de prevención. Vamos a utilizarlo para ampliar la querella al Tribunal Supremo. Es una certificación del fracaso más absoluto de la prevención de los profesionales sanitarios primero por parte del Gobierno, y segundo, por las CC AA. Cuando llegue el momento, todo esto se investigará para llegar hasta el fondo de todo y se tendrán que asumir responsabilidades», avanza Fernando Hontangas, responsable de Sanidad del CSIF.