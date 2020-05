El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, manifestó ayer que si hubiera habido un efecto de transmisión producido por los paseos con niños, «se hubiera empezado a observar ya» y, aunque ha señalado que ha habido «pequeñas ondulaciones» que en algún momento les ha puesto «un poco nerviosos», hasta ahora, consideran que «son las habituales en el proceso de descenso de transmisión en la pandemia».

Sin embargo, los casos registrados en niños continúan subiendo aunque sea a un menor ritmo que al inicio. Ayer se cumplieron 15 días desde que los menores empezaron a poder salir a la calle. Ese mismo día, el domingo 26 de abril, el Ministerio de Sanidad informaba de que había 634 casos de menores de 0 a 9 años confirmados (con datos consolidados a las 21:00 horas del 25 de abril). Sin embargo, ayer, los casos acumulados en esta franja de edad ascendían a 829; es decir, un 30,76% más menores infectados en 15 días. También subieron los niños hospitalizados al pasar de 213 a 270 casos (un 26,76% más). En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) el incremento fue del 39,29% al pasar de 28 casos a 39. En cuanto a los fallecidos, la cifra se mantuvo en dos.

Entre los 10 y los 19 años, los aumentos porcentuales registrados son muy similares. Así, mientras el 26 de abril Sanidad informaba de 1.129 casos confirmados acumulados en esta franja de edad, ayer se elevaban a 1.545; es decir, un 36,85% más. En cuanto a los ingresos, el número de adolescentes hospitalizados por Covid-19 subió un 25,46%, al pasar de 216 casos a 271. En las UCI el incremento fue del 35,29% al notificarse 23 casos, seis más de los registrados el 26 de abril. En cuanto a los fallecidos, el 26 de abril eran cuatro los casos que hubo que lamentar en estas edades, y en la actualidad son ya cinco. Es decir, un aumento del 25% en esta franja de edad.

Pese a estos datos que da el propio Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta los días de incubación de la enfermedad y los transcurridos desde que se permitió la salida de menores de 14 acompañados por un adulto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias afirmó ayer que «concluir con certeza absoluta es muy complicado, pero si se hubiera detectado un efecto de transmisión se hubiera observado ya». «En algunos hospitales, no muchos, sí que habían detectado que la edad media de las personas era menor, no niños. Esto al principio podía ser debido a varias cosas y lo primero que tuvimos que descartar es si tenía que ver con el efecto de la salida de los niños y aparentemente no lo era», añadió. Pero es que aunque sigan siendo casos minoritarios en comparación con otras franjas de edad, sí que se están produciendo casos.

No es la primera vez que Fernando Simón asegura que la epidemia no acusa la salida de los menores. También lo manifestó el pasado 7 de mayo, cuando ya había 765 menores de 0 a 9 años y 1.398 de 10 a 19 años infectados confirmados: «A partir de hoy es cuando deberíamos ver si ha habido algún efecto en la evolución de la epidemia; si lo hubiera habido, habría tenido que ser negativo pero lo cierto es que no se ha observado nada, por ahora». Unas afirmaciones que hizo cuando ya se notaba cierto aumento de casos confirmados y de ingresos acumulados entre los 0 y los 19 años, que rondaba el 20%. De ahí que sea muy importante recordar que aunque si bien es cierto que la gran mayoría de las ocasiones los menores que se infectan de SARS-CoV-2 sufren la enfermedad infecciosa de forma leve, representando una pequeña parte de los casos confirmados que es de menos del 2% de las infecciones reportadas en Italia, China o Estados Unidos, no está de más asegurar que la salida se hace sin riesgos y en aquellos territorios en fase 0 respetando el horario de los mayores de 70 años. Algo esencial cuando a medida que algunos países proceden a reabrir los colegios, los científicos están divididos sobre si tienen menos probabilidades de contagiarse y propagar el virus.

Así, mientras algunos investigadores como Alasdair Munro y Saul Faust, del Hospital Universitario de Southampton (Reino Unido), sostienen que los niños tienen menos posibilidades de contraer el Covid-19 y que no son súper contagiadores, según un estudio publicado a finales de abril en «The Lancet Infectious Diseases», los menores de diez años tienen la misma probabilidad de infectarse que los adultos, pero una menor probabilidad de presentar síntomas graves. Ayer, un estudio publicado en «JAMA» llegaba a una conclusión similar tras analizar el caso de 48 menores ingresados entre el 14 de marzo y el 3 de abril en Estados Unidos: el Covid-19 puede provocar una carga signifi - cativa de enfermedad en los niños, pero la enfermedad grave es menos frecuente en ellos que en adultos. De hecho, los resultados hospitalarios tempranos en los menores son mejores que en los pacientes adultos.