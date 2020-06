Solteros post-confinamiento ¿cómo ha cambiado su forma de ligar?

Las crisis suelen remover los cimientos de la sociedad y de los individuos que la integran en todos los aspectos. Obviamente, el modo que tenemos de relacionarnos con los demás en el ámbito de la búsqueda de pareja es uno de ellos y, normalmente, hace que se ordenen las prioridades. El confinamiento ha pillado a contrapié a millones de personas, poniendo de manifiesto que no estábamos preparados para lo que suponía aislarnos en nuestros hogares, especialmente en lo emocional.

¿Cómo lo han vivido los 19 millones de solteros que hay actualmente en España? ¿qué han llevado peor? Según un estudio de la aplicación Meetic, parece que el tiempo ha jugado a su favor. La nueva radiografía del soltero español muestra a una persona menos estresada por buscar pareja, con un estado de ánimo positivo y que no ha echado de menos ni el sexo ni salir de fiesta.

¿Sexo, amigos o familia?

Uno de los principales efectos que ha provocado el confinamiento en los que no tienen pareja es que ha supuesto un descanso para sí mismos. De hecho, el 77% de los solteros en España afirma haber disfrutado de un estado de ánimo positivo, siendo más fuerte en las mujeres que en los hombres. Igualmente, los que viven con compañeros de piso se han encontrado mucho mejor (87%), frente a los que viven en casa de sus padres (69%).

Además, ni el sexo ni salir de fiesta han formado parte de sus deseos no satisfechos. Ver a los amigos y tener contacto físico como abrazos o besos (para el 52% de los casos) y ver a la familia (49%) han sido las cosas que más han echado de menos. Hay fuertes contrastes entre los hombres y mujeres que no tienen pareja en cuanto a sus necesidades. Las mujeres han acusado más el no poder ver a la familia (56%) mientras que para los hombres esa necesidad se sitúa en la cuarta posición (42%) por detrás de ver a los amigos, el contacto físico y su vida social cotidiana. Y en el sexo, las mujeres aseguran que está al final de su lista de necesidades (14%) frente al 34% de los hombres.

La edad también ha marcado la diferencia. Por un lado, los Millennial señalaron que recuperar su vida social era su prioridad (44%), seguido de ver a los amigos (40%) y tener sexo y contacto físico (32%). Para la Generación X, volver a ver a los amigos fue su principal deseo, seguido de recuperar el contacto físico y la vida social. Por último, los Baby boomers, colocaron a la familia por delante.

Más selectivos

No cabe duda de que el confinamiento ha traído consigo una cierta introspección, una tendencia a mirar hacia dentro de nosotros mismos, para encontrar algo más de certeza que la que nos ofrecía el mundo exterior. El 41% de los solteros encuestados han señalado haber dedicado más tiempo a pensar en su vida y prioridades. Algo que puede estar relacionado con el uso que han hecho de la aplicación, ya que reconocen que ahora pasan más tiempo prestando más atención y cuidado a la hora de buscar el perfil que más encaje con ellos. De hecho, el 34% afirma que durante este periodo ha estado más tiempo mirando perfiles; el 28% se ha vuelto más más selectivo a la hora de escoger el tipo de perfil con el que interactuar; y el 24% ha prestado más atención a la descripción y al contenido del perfil de lo habitual.

Por otro lado, más de la mitad reconoce haberse distraído fundamentalmente con series y películas, seguido de las llamadas grupales a los amigos (48%), visitar las redes sociales (44%), y luego cocinar y leer (41%).