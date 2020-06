¿Cuánto cuesta hacerse un test de coronavirus?

El tema de los test para detectar el contagio por coronavirus aún es muy reciente, y aunque hemos oído hablar de ellos sin parar en cada rued de prensa y en cada informe de datos diario, sólo los que se han sometido a ellos son conscientes de su existencia. ¿Cualquier persona se puede hacer un test para saber si tiene o ha pasado el coronavirus?, ¿dónde se pueden conseguir?, ¿cuánto cuestan?

Primero hay que recordar que son tres las posibles pruebas que hay que hacerse para encontrar el paso de la Covid-19 por el organismo. Y en ningún caso sus resultados arrojan un único diagnóstico si no que se trata de pruebas complementarias. Los test PCR son los que indican qué personas tienen el virus y se obtiene a través de una muestra en la zona naso-faríngea con un hisopo o bastoncillo. Después la prueba se manda al laboratorio para ser analizada y se pueden obtener dos resultados: si es positiva se confirma el diagnóstico. Si el paciente tiene poca carga viral puede dar lugar a falsos negativos y sirve para las primeras fases de la enfermedad. La sensibilidad de esta prueba es del 85%.

El test de anticuerpos utiliza una muestra de sangre y permite localizar la generación de anticuerpos al haber pasado la enfermedad recientemente y haber conseguido inmunidad. Estos test serológicos son específicos y sensibles y son bastante fiables. La variable de estos es el test rápido de anticuerpos que permite conocer resultados en 15 minutos, pero su fiabilidad es casi nula.

¿Dónde se pueden conseguir?

Si usted no tiene síntomas de coronavirus, el sistema de salud no se pondrá en marcha para hacerle las pruebas a menos que sea su lugar de trabajo el que decida hacerle una de las pruebas. Así que la opción que queda es la de la esfera privada. En cualquier caso, y tal como explicó el Gobierno en su momento, es imprescindible la prescripción médica para valorar los resultados de las pruebas, y en ocasiones va incluido, o si no, hay que pagarlo aparte.

Para evitar el abuso, el Ministerio de Sanidad, estableció la Orden SND/344/2020 del 13 de abril estipula que “los centros privados deben notificar los casos detectados de coronavirus así como la compra de test rápidos diagnósticos, especificando a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados el tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso”.

La orden ministerial también regula el precio de las pruebas después de que los ciudadanos dieran cifras muy dispares, y algunas disparatadas, para las distintas pruebas. Así, según ha podido saber la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y declaraciones de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), los precios de las PCR oscilan entre los 100 y los 160 euros (en algunos casos piden hasta 240 euros, según la OCU) y los serológicos, entre 40 y 80 euros (hasta 160, según la OCU). Los test rápidos de 15 minutos se pagan a entre 50 y 150 euros. El plazo de obtención de resultados es entre 2 -3 días para los test serológicos y entre 3 y 5 días en las pruebas PCR.