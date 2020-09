Los expertos alertan del riesgo de un contagio masivo a causa de la Diada

“No son tiempos de Diadas, concentraciones o manifestaciones”. Así de contundente se muestra Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, para quien este tipo de acciones en tiempos de coronavirus no tienen lugar.

“Lo que está claro es que por la situación en la que estamos con la pandemia, y en concreto en Cataluña y en Barcelona, no es razonable que se promuevan situaciones de este tipo. No se deben fomentar reuniones multitudinarias. Este no es el momento, no de las reivindicaciones, ni de juntarse”, asegura. Más aún cuando las cifras estimadas de participación en las mas de 100 concentraciones en distintas localidades de Cataluña convocadas por Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural para este viernes rondaría las 50.000 personas.

“No digo que no se puedan hacer reivindicaciones, pero seguramente se puedan llevar a cabo pero sin tener que juntar a tantas personas, y es lo que habrá que hacer porque las multitudes favorecen el contagio”, continúa el experto. “Dudo que se si se juntan 50.000 personas se logre mantener la distancia adecuada, lo que supone un problema”, continúa.

Y es que riesgo de contraer la infección derivado de este tipo de acciones “dependerá de la actitud de la ciudadanía, de si van con mascarillas, las manos limpias, si mantienen las distancias... eso es lo que determina la capacidad de contagio. Pero sin duda cuanto más juntos más se facilita el contacto y, con ello, el contagio”.

Valga como experiencia lo sucedido el 8 de marzo con la maniestación por el Día de la Mujer, sin embrago March advierte de una significativa diferencia: "Existe una diferencia con respecto al 8 de marzo, y es que entonces no se sabía sobre el coronavirus lo que se sabe ahora. La clave no está en comparar, sino en valorar que en el momento que vivimos no tiene sentido hacer concentraciones de 50.000 personas porque con ello sólo se facilita el juntar a gente lo que no favorece a nadie”, concluye.