«Existen dolores de cabeza y migrañas provocados por medicamentos muy fríos»

¿Cuál es la diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza convencional?

Existen muchos tipos de cefaleas y la migraña es una de ellas, Cada tipo de cefalea se reconoce por sus características clínicas. Por tanto, la migraña puede distinguirse de cualquier otro tipo, incluido el dolor de cabeza “convencional” que podría ser la cefalea tensional que es la más frecuente en el mundo occidental. La migraña suele cursar con episodios de dolor intenso, de tipo pulsátil, que afecta media cabeza (dolor hemicraneal), que dura entre 4 y 72 horas y que se acompaña de nauseas, vómitos, fotofobia y audiofobia. La cefalea tensional afecta a toda la cabeza, es de ligera a moderada intensidad, de carácter opresivoy carece de acompañamientos destacables.

¿Qué desencadena las migrañas?

Los migrañosos tienen una constitución que hace que presenten los episodios de migraña, bien de forma espontánea o provocados por diversas circunstancias. El precipitante más frecuente es el estrés. Otros precipitantes reconocidos son la menstruación, el exceso o defecto de sueño, el ejercicio físico intenso ydeterminados alimentos.

¿Son hereditarias?

Algún tipo raro de migraña está genéticamente determinadoy por tanto puede reconocerse una herencia. La mayor parte de los casos de migraña son de causa desconocida y aunque se sospecha un componente genético no ha sido demostrado..

¿Qué relación hay entre la migraña y la dieta?

Entre un tercio y la mitad de los migrañosos creen que sus ataques pueden ser precipitados por determinados alimentos o por alcohol.Alrededor de la mitad creen que el ayuno (comida y/o bebida), precipita sus ataques.

Algunos migrañosos reconocen que determinados alimentos les provocan la migraña: determinados quesos, plátanos, chocolate, frutos secos, o el vino tinto, pero en muchos migrañososla alimentación no influye en la génesis de los ataques de migraña.

¿Se pueden reducir las migrañas evitando ciertos alimentos?

Solo aquellos migrañososque notan una clara relación de sus migrañas con determinados alimentos o bebidas deben abstenerse del precipitante concreto y evitarán algunos ataques.. La temperatura del alimento también influye: existen dolores de cabeza y migrañas provocados por alimentos muy fríos: por ejemplo, los helados, las horchatas o los granizados.

¿Y en cuanto a las bebidas, ¿aumentan con el consumo de alcohol?

El alcohol es un precipitante reconocido de migraña. En particular el vino tinto. Los migrañososreconocen que determinados tipos de alcohol les provocan migrañas y otros tipos de alcohol, no. Por ejemplo, el vino tinto sí, y la cerveza o el vodka no. Incluso aprenden a reconocer que marcas de vino tinto les perjudican y cuáles no.

¿Es cierto que, además los aditivos alimentarios como algunos tipos de edulcorantes y de conservantes pueden producir o agravar los síntomas de las migrañas?

En efecto, los edulcorantes como el aspartamo pueden precipitar ataques de migraña. El glutamatomonosódico que se usa como aditivo en la salsa de soja de las comidas chinas (Síndrome del restaurante chino), provoca dolor de cabeza que puede ser migrañoso. Además, los nitritos que se utilizan como conservantes de los embutidos, también pueden provocar migrañas (Síndrome del perrito caliente).