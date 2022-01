Haberte contagiado previamente del coronavirus no protege contra Ómicron

Todavía nos queda mucho por conocer sobre el coronavirus. Y sobre todo de Ómicron, que en solo unas semanas ha conseguido abrirse paso por todo el mundo. En esta tesitura, es mucho lo que se ha escrito sobre las diferencias entre la variante Delta y Ómicron, sobre la eficacia de las diferentes vacunas o sobre las medidas sanitarias que se imponen en cada país. Pero hay una pregunta que sigue rondado el debate público: ¿la inmunidad tras un contagio de covid-19 podría ser el mejor escudo contra el virus?.

Un médico hace una prueba de Covid-19 a un hombre en Beijing | Fuente: AP Photo/Andy Wong FOTO: Andy Wong AP

Un médico británico llamado Michael Mosley, ha tratado de dar respuesta a esta pregunta en el periódico `Daily Mail´. En el artículo, el doctor Mosley asegura que -en realidad- los anticuerpos que se han desarrollado tras haber superado el virus no son tan eficaces como cabría esperar. A diferencia de las vacunas que han desarrollado las farmacéuticas en los últimos meses, que sí que pueden otorgar una mayor protección al organismo.

Para sostener su criterio, el doctor Mosley citó un estudio publicado en diciembre por investigadores del Imperial College London, y aseguró que “la protección contra ómicron, si has tenido una infección previa por covid, puede ser tan baja como del 19%. Una pauta de vacunas, la dosis doble más el refuerzo, por otro lado, ofrece una protección del 75%”. Pero, ¿por qué esta diferencia? Según el doctor, nuestro sistema inmunológico es muy bueno aprendiendo de la experiencia. Y cuanto más a menudo sea expuesto al virus (o a una vacuna que imita ese virus), mejor se defenderá contra él.

El doctor Mosley también ha explicado la importancia de las dosis de refuerzo: “El motivo de una segunda e incluso una tercera inyección es que amplifica y refina su respuesta inmunológica para protegerlo a usted y a los demás en el futuro”.

Una enfermera aplica una dosis de la vacuna de Moderna contra la covid-19, en la Plaza de las Américas en San Juan (Puerto Rico) | Fuente: EFE/Thais Llorca FOTO: Thais Llorca EFE

También ha tenido unas palabras para aquellas personas que libremente han decidido no administrarse las vacunas (especialmente a Novak Djokovic) y les ha recordado que “los no vacunados y no reforzados constituyen la mayoría de los que se encuentran en cuidados intensivos”.

Por último, Michael Mosley incide en la importancia de inocularse la vacuna, no como una forma de protegerse a sí mismo, sino como una forma de proteger a la población mundial. Señalando que, a pesar de que las vacunas pueden tener efectos secundarios y a pesar de que aún puedes infectarte e infectar tras recibir la triple inyección; “las principales razones para vacunarse, en lo que a mí respecta, es que al hacerlo proteges a los demás, en particular a los vulnerables que no pueden vacunarse”.

A lo que añade: “Sabemos que las personas que están vacunadas portan una carga menor de virus y lo eliminan más rápido de sus cuerpos, por lo que hay muchas menos posibilidades de que lo transmitan”.