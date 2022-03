¿Existe algún peligro por utilizar cosméticos que contengan gluten?

Basta con dar un paseo por cualquier supermercado para observar hasta qué punto se han puesto de moda los alimentos etiquetados como “gluten free”. Y es que, según la Asociación de Celíacos de Cataluña, el 30% de la población actúa cómo si fuesen celiacos cuando -en realidad- solo un 1% de los europeos padece este trastorno. Esta masiva transformación en los hábitos de consumo de los españoles (y de los occidentales, en general), ha provocado que muchas empresas se hayan lanzado a explotar este “filón consumista”.

De hecho, los productos alimenticios ya no son los únicos que se promocionan de esta forma. Cada vez son más los sectores que se han sumado a esta moda para promocionar sus artículos sin gluten. Es el caso -por ejemplo- de los cosméticos. Por ese motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han decidido aclarar hasta qué punto tiene sentido preocuparse de que un cosmético o de que un producto de higiene personal contenga trazas de gluten.

¿Cuándo es peligroso?

La gran mayoría de productos cosméticos y de higiene personal se aplican de forma cutánea. Y no hay pruebas científicas que indiquen que los artículos que se apliquen vía tópica puedan ser perjudiciales para los pacientes celíacos o con dermatitis herpetiforme (un tipo de dermatitis que se desarrolla en los pacientes celiacos cuando consumen gluten). Por lo que el uso de lociones corporales, desodorantes, maquillajes, (...) no suponen ningún peligro, ni para los celiacos, ni para los no celiacos.

Ahora bien, desde la OCU también avisan de que hay algunos productos no tópicos, como las barras de labios o los enjuagues bucales, que -por sus características- podrían llegar a ser ingeridos de forma accidental. En cuyo caso, sí que podrían llegar a ser perjudiciales para los celiacos. Sin embargo, los riesgos y las consecuencias de que esto sucediese serían mínimas, porque estamos hablando de unas cantidades nimias, que raramente provocarían un problema.

En conclusión, el etiquetado sin gluten solo tendría sentido en el caso de los celiacos... y en aquellos productos que pudieran ser susceptibles de ser consumidos por vía oral. Por ese motivo, desde OCU Salud animan a revisar el etiquetado de estos artículos, para evitar que incluyan cualquier traza de cereales que pudiera desencadenar la respuesta de la enfermedad celíaca.

Los celiacos deberían -entonces- descartar cualquier producto de este tipo que contenga en el etiquetado algún componente cuyo nombre derive de palabras como “trigo”, “gluten”, “triticum”, “cebada”, “malta”, “hordeum vulgare”, “centeno”, “rye, “secale cereale” o “avena”. En el resto de los casos, no existe absolutamente ningún riesgo.