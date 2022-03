Luis González: «Podían habernos usado mucho más a los farmacéuticos para ayudar a salvar vidas en la pandemia»

Tras dos años de pandemia vuelve Infarma de forma presencial y será el acto de despedida de Luis González quien, después de ocho años como presidente de los farmacéuticos de Madrid y 25 en el colegio, deja el cargo para, dice, volver a su farmacia.

Después de que tuvieran que hacerse de forma virtual las ediciones de 2020 y 2021, vuelve Infarma. ¿Qué nos espera en esta nueva edición?

Creo que va a ser ese reencuentro que estábamos todos los farmacéuticos deseando después de haber pasado lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido durante estos dos últimos años y tener un reencuentro de todo el sector, junto con nuestros representantes, con la industria, con la distribución. Y por eso tenemos unas expectativas muy buenas, así que deseando que llegue el martes para empezar.

Van a dedicar un espacio a la covid. ¿Qué temas van a abordar?

Hemos creado, al margen de las salas del programa científico, una de Debate Covid, donde se van a impartir tres conferencias y celebrar una mesa redonda de la mano de grandes expertos en estrategias, tratamientos y vacunas contra la covid. Tratarán lo que ha sido, lo que es y el futuro de la pandemia, que Dios quiera que no vaya a más, pero si es así estaremos preparados.

El coronavirus ha apuntalado, más si cabe, el importante papel de la farmacia. ¿Qué hitos destacaría de estos dos años?

La demostración de que los farmacéuticos nos hemos preocupado y hemos conseguido que ningún paciente se quede sin su medicación. Esa labor ha quedado patente y ahora mismo todo el mundo, el concepto que tienen de los farmacéuticos ha cambiado radicalmente, de tal forma que si antes había alguna duda, ahora no cabe, y el primer sitio donde va una persona que tiene un problema con su medicación, un problema sanitario, es a la oficina de farmacia. Por lo tanto, es una satisfacción grandísima y los farmacéuticos estamos muy contentos en ese aspecto. Y, a la vez, podría decir que muy triste, porque me he sentido muchas veces un poco desilusionado porque creo que nos podían haber utilizado mucho más de lo que lo ha hecho la Administración central y, sinceramente, podríamos haber contribuido a salvar más vidas.

En 15 días son las elecciones a la presidencia del COFM y cuatro candidaturas se han presentado para suplirle en el cargo. ¿Hubiera preferido solo una?

Hace ocho años, cuando me presenté, también hubo cuatro candidaturas, luego no es la primera vez; algunas salieron ya también de la anterior Junta que había. Una candidatura de consenso a lo mejor hubiese sido deseable, pero no te garantiza que se rompa los tres o cuatro meses porque al principio todos nos llevamos muy bien, pero luego lo que ocurre cuando se hacen pactos, cuando se forman gobiernos de coalición, es que siempre hay sus más y sus menos. Por lo tanto, ya le digo, feliz y muy contento de que haya elecciones y se presenten cuatro candidaturas.

Vamos a firmar una adenda al actual concierto con la Comunidad de Madrid de un año

¿Qué consejo le daría a su sucesor en el cargo?

El consejo lo tienen todos: aquí se viene a trabajar y aquí se viene a luchar por la profesión, y el que no venga con ese ánimo sí le aconsejo que se quede en casa.

¿Le apena que la nueva Ley de Farmacia de Madrid no haya visto la luz durante su mandato?

Me dio mucha pena que hace tres años, por motivos totalmente políticos, no se llevase a cabo aquella ley. Ahora hay un proyecto de ley que creo que ya está siguiendo su trámite normal y, a lo mejor, de aquí a que llegue a la Asamblea o en la misma Asamblea, todos aquellos artículos que no estén lo suficientemente claros todavía se puede hablar con partidos políticos y solventarlos. Lo importante no es la ley, sino es el desarrollo de la ley. Yo lo único que quiero es lo mejor para el sector. Lo que es verdad es que nosotros hemos firmado cuatro años un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad para todos aquellos proyectos y acciones, campañas sanitarias de lo que haga falta... y ese convenio es muy importante y está firmado por cuatro años. Y vamos a dejar también firmado, antes del domingo 3, que son las elecciones, una adenda al actual concierto de un año de duración. El concierto es importantísimo para nosotros y se deja firmado un año más para que los sucesores tengan tiempo para estudiarlo, prepararlo y, lógicamente, hacer un concierto mejor que el que tenemos si cabe.

La atención farmacéutica domiciliaria ha demostrado su utilidad en estos dos años...

Ese es uno de los temas que salió del COFM, fue el caballo de batalla de la otra ley. Ha llegado esta pandemia, por desgracia, y hemos demostrado que esa atención farmacéutica domiciliaria es lo importante. Lo que yo quiero es que, si no puedo ir a la farmacia, que vaya a mi domicilio y que me atienda el farmacéutico como me atiende mi médico. Eso es lo que yo quiero que ocurra.