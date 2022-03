Alerta sanitaria: Sanidad retira un lote de una conocida marca de palomitas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que depende del ministerio de Consumo, ha emitido una nueva alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña en relación a la presencia de mostaza, no incluida en el etiquetado del producto, en un lote de palomitas de mantequilla de 80 gramos que ha sido distribuido por todo el territorio español. Por ello, las autoridades competentes instan a las personas alérgicas a “que se abstengan de consumirlo”, ya que podría producir graves consecuencias para la salud.

Esta información ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la región catalana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Cuyo objetivo fundamental es garantizar que los productos que se encuentran a disposición de los consumidores son seguros y no presentan riesgos para su salud. Y para conseguirlo, la base primordial es el intercambio rápido de información entre las distintas autoridades competentes, empresas alimentarias y consumidores, facilitando de este modo las actuaciones oportunas sobre aquellos productos alimenticios que pudieran tener repercusión en la salud de los consumidores.

Según el informe emitido por AESAN, publicado publicado el pasado 24 de marzo, fue la propia empresa quien detectó que un lote de palomitas de sabor “kétchup&mostaza” se embolsó por error en los envases de palomitas de mantequilla, los cuales no indican en su etiquetado la presencia de mostaza. “Se ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros”, expresaba la agencia en el comunicado publicado en su página web. La mostaza,

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas a la MOSTAZA.



➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de PALOMITAS sabor mantequilla. Marca Frit Ravich. Ver detalles de los productos implicados ⬇️



No consumir si padeces alergia a la mostaza.



📌https://t.co/qChzdtRii0 pic.twitter.com/C8osl0RbhG — AESAN (@AESAN_gob_es) March 24, 2022

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto (en etiqueta): PALOMITAS SABOR MANTEQUILLA 80gr

Marca: FRIT RAVICH

Aspecto del producto: Envasado .

Número de lote: 22101

Fecha de consumo preferente: 07/07/2022

Peso unidad: 80 gramos .

Temperatura: Ambiente.

Bolsa de palomitas de mantequilla de la marca "FRIT RAVICH" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Según apunta AESAN, estos productos habrían sido distribuidos por todo el territorio español. Asimismo, AESAN ha trasladado esta información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por último, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda “a las personas alérgicas a la mostaza que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo”. De la misma forma, avisa que: “el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población”.