«En la eco de las 12 semanas se puede ver toda la anatomía del feto e intuir el sexo»

Las ecografías de las 12 y 20 semanas permiten saber el estado del feto, así como detectar y prevenir enfermedades. La doctora Romero explica por qué son tan importantes estas pruebas para la toma de decisiones.

1. ¿Por qué en la ecografía de las 12 semanas se escucha con más ruido el corazón del feto?

Hay que tener en cuenta que el corazón fetal a las 12 semanas mide aproximadamente un centímetro, aunque con los ecógrafos actuales es posible visualizar y escuchar el latido fetal. En ocasiones la visualización del feto y su anatomía, entre ella el corazón, tiene más nitidez si se realiza por vía trasvaginal.

2. ¿Qué revela la ecografía del primer trimestre?

La eco de las 12 semanas es el momento idóneo para realizar múltiples estudios, entre ellos detectar malformaciones fetales importantes, el cribado de cromosomopatías (trisomía 21 y 18), de preeclampsia, de defecto del tubo neural, detectar factores de riesgo de tener un parto prematuro y muchos otros factores maternos, familiares y obstétricos, que pueden influir en el desarrollo del feto y en el momento del parto.

3. ¿No se puede hacer antes el cribado de cromosomopatías?

El momento ideal depende de la longitud craneocaudal del feto, que debe ser entre 45 y 84 milímetros, lo que corresponde a entre 11 semanas más tres días y 13 semanas más seis días de gestación. Este cribado combinado es el que se hace a todas las gestantes y combina factores maternos con valores analíticos y con medidas ecográficas. Pero existe otro test analítico que también sirve para cribado de cromosomopatías que es la detección de ADN fetal libre circulante en sangre materna y que se puede realizar a partir de las 10 semanas. Aunque antes es importante hacer una eco para descartar malformaciones, confirmar fecha de última regla y si la gestación es única o gemelar.

Es difícil decir el día de la ovulación. Para estimar la edad, usamos la longitud craneocaudal Dra. Inmaculada Romero

4. La probabilidad en este caso no es como estamos acostumbrados de 1 entre 100.000. ¿Qué es un riesgo bajo, medio y alto?

Si lo que usamos para calcular el cribado es la edad de la gestante en el momento del parto, alto riesgo de cromosomopatías se define como aquel valor >1/270 para T21 o >1/100 para T18/13, que después habrá que confirmar o descartar con técnicas invasivas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia propone detectar marcadores ecográficos, como la ausencia o hipoplasia de hueso nasal o el ductus venoso reverso, para aumentar la tasa de detección de cromosomopatías en las gestantes con un cribado combinado con un resultado entre 1/271 y 1/1.000. A este rango es al que podemos llamar riesgo intermedio, y que además de una eco más completa también podrían beneficiarse del test de ADN fetal libre circulante en sangre materna.

5. ¿Qué factores afectan a este porcentaje de probabilidad?

Los más importantes son el valor de las hormonas BHCG y PAPP-A, el de la traslucencia nucal fetal y la edad materna. A partir de los 35 el riesgo de cromosomopatías aumenta de forma significativa, sobre todo a partir de los 39.

6. ¿En esta eco también se ve si tiene defectos del tubo neural?

Sí, ya es posible detectar la presencia de espina bífida abierta con la medición del diámetro biparietal en el corte axial y la visualización del llamado 4L-3E en el corte sagital.

7. ¿Y si es muy largo se puede establecer si el embarazo se produjo antes?

Normalmente hablamos de fecha de última regla (FUR), pero hasta que no se produce la ovulación, como a mitad de ciclo, no hay posibilidad de gestación. Algunas mujeres tienen ciclos largos, de 36-38 días, y suponemos que la ovulación se produce en los 18-19 días, contando desde el primer día que baja la regla. Otras tienen ciclos cortos (22-24 días) y otras, ciclos irregulares. Incluso en mujeres con ciclos totalmente regulares es posible que se produzcan ovulaciones espontáneas. Por tanto, es difícil decir con exactitud el día de la ovulación. Por eso la ecografía de las 12 semanas es el momento ideal para confirmar o modificar la FUR según la longitud craneocaudal del feto, que no incluye las extremidades.

8. ¿Cuándo se puede saber el sexo del feto?

En la eco de las 12 semanas se puede ver toda la anatomía del feto e intuir el sexo fetal según la orientación del tubérculo genital en el corte sagital.

9. ¿Qué se ve a las 20 semanas?

Se puede detectar la mayoría de anomalías estructurales (hasta el 98% en el caso de anomalías graves). También revisamos aquellos marcadores más sensibles para Síndrome de Down. Además, es el momento ideal para valorar la longitud cervical (en gestantes con riesgo de parto pretérmino), el flujo sanguíneo a nivel de las arterias uterinas (en gestantes con riesgo de preeclampsia) y el flujo a nivel cerebral (en fetos con riesgo de anemia).

10. ¿Hay algún problema del feto que no se ve en esta prueba?

Las de manifestación tardía. Así, una parte de las malformaciones del sistema nervioso central no se verá hasta el tercer trimestre y algunas tras el parto. Otras malformaciones que no se pueden diagnosticar en esta eco son las infecciones, isquemias, tumores... surgidos tras las 20 semanas y aquellas anomalías que no tienen expresión ecográfica (como los TEA o las metabólicas). Además, respecto a la ecografía cualquier condición que dificulte la normal transmisión de los ultrasonidos (cicatrices abdominales, miomas, malposición fetal, etc.) puede disminuir la tasa de detección de anomalías de forma significativa.