«La digitalización humaniza y mejora la atención al paciente»

Esta semana han organizado unas Jornadas de Innovación en Salud Digital. ¿La digitalización permite una mayor coordinación en beneficio del paciente?

Totalmente. Favorece que el paciente sea el centro de la atención y que los profesionales organicemos dicha atención alrededor suyo: que podamos valorar y manejar la información del resto de profesionales en tiempo real, dado que dicha información le acompaña en todo momento. Permite trabajar con el paciente a distancia. En definitiva, mejora la humanización y la atención del paciente.

¿De qué modo una gestión responsable de los recursos redunda en el beneficio del paciente?

Hay que llevar la eficiencia de la salud a lo que realmente aporta valor al paciente. La digitalización ayuda, por ejemplo, a no duplicar acciones, interactuar con el paciente sin que tenga que desplazarse o sin repetir ciertas pruebas, permite mejorar las técnicas de imagen y que con una sola técnica, empleando la Inteligencia Artificial (IA) o la secuenciación de 3D, no tengamos que hacer determinadas pruebas adicionales... Con la gestión responsable de los recursos necesitamos realizar menos pruebas para obtener el mismo o mejor beneficio en el paciente.

¿Qué proyectos sobre innovación de los que tienen en marcha destacaría?

Hay proyectos de innovación en salud digital, tanto en el área clínica y asistencial como en el de la gestión e investigación. También los hay relacionados con la IA, con la prevención de infección quirúrgica, con la atención domiciliaria y no presencial, el chatbot oncológico...

¿Cuáles son las ventajas de trabajar en red?

Permite mejorar los proyectos desde cualquier punto de partida, reducir posibles imprecisiones, aumentar las interrelaciones, multiplicar ideas... Todo son mejoras que redundan en beneficio del paciente. El beneficio, además, no viene solo del trabajo en red, sino de disponer de una unidad centralizada, la UICO, que facilita la interconexión entre todo tipo de servicios, centrales o específicos; y departamentos, tanto clínicos como no asistenciales.

Han puesto en marcha muchos proyectos no presenciales. ¿Cuáles son los pros y los contras de no tener que acudir físicamente al hospital?

Si aporta valor al paciente, por supuesto, debe acudir, pero si no, hay que darle la oportunidad de no tener que desplazarse, o hacerlo solo cuando sea necesario. Muchos de nuestros pacientes conviven con diferentes comorbilidades o su actividad diaria no les facilita acudir físicamente al hospital. Si podemos facilitarles estas gestiones a través de nuestra aplicación, el Portal del Paciente, o de las herramientas que tenemos para relacionarnos con ellos de forma no presencial, conciliamos la mejora de su calidad de vida con la el cuidado eficaz de su salud.

¿Qué se ha conseguido avanzar en la digitalización de la Anatomía Patológica?

Su digitalización ha permitido deslocalizar también el análisis de los resultados patológicos, trabajar en red, distribuir la carga de trabajo, agilizar y contrastar segundas opiniones sin necesidad de trasladar las muestras... En definitiva, ha facilitado el trabajo de los profesionales y mejorado su eficiencia, lo cual redunda en una mayor precisión y agilidad en el diagnóstico.

¿Qué iniciativas de las presentadas en la jornada destacaría?

Lo más importante es que todas son ya una realidad en el presente y tienen un impacto positivo y significativo en la asistencia al paciente.

¿Por ejemplo?

Las hay que están mejorando la prevención, por ejemplo, de la infección quirúrgica en el hospital, al mejorar su análisis y detección; otras que trabajan con el paciente, disminuyendo la ratio de hospitalizaciones tras la atención en urgencias; en otros casos mejoran la información que obtenemos de los pacientes atendidos, permitiendo implementar mejoras en la dispensación farmacológica y consejo farmacéutico.

¿Qué queda aún por conseguir en Salud Digital?

Nos queda intentar no dejar a nadie atrás, que llegue a todos los pacientes, superar la brecha digital, mejorar la formación de los profesionales, ayudar a mejorar los procesos en base a los recursos, implementar recursos... En definitiva, seguir. Y también que se celebren más jornadas de este tipo, en las que profesionales de cualquier hospital o área de trabajo aprendamos de las mejoras y proyectos de otros compañeros o centros para no repetir errores ni tener que enfrentarnos a barreras ya superadas.

El futuro de los hospitales pasa por...

Por no dejar atrás ni una sola herramienta que se demuestre eficaz e implementarlas todas de manera constante, con el paciente en el centro y en beneficio de su salud.