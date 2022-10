¿Más ictus al año de superar la covid?

Desde el pasado 1 de enero y hasta el 14 de octubre, España ha registrado un exceso de mortalidad estimado en 32.095 personas, según revela el Informe de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III. De ellas, 5.829 son atribuibles a la temperatura, y el resto, 26.266, son defunciones de más para el resto de causas. Es decir, 92 personas mueren de más cada día (112 si se incluyen las de temperatura).

El motivo se desconoce. De hecho, Sanidad sigue sin aclararlo, si bien cada vez son más las voces que apuntan a que podría ser un efecto colateral de la pandemia.

«Lo que hay que preguntarse es de qué muere esta gente. O no funciona el SNS o mueren por algo que tiene que ver con la infección covid. Esto va a ser difícil de demostrar porque si la persona que fallece es joven se pide autopsia, si no no. Pero lo que está claro es que si con la gripe aumenta el riesgo 4,5 veces de tener ictus a los tres meses, pasará lo mismo con la covid y eso como mínimo, ya que la infección causada por el SARS-CoV-2 es más agresiva para las arterias que la gripe», explica el doctor Tomás Segura, vocal del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

«En el estudio que publicamos en 2020 en “Brain”, titulado ‘’Cerebrovascular diseases in patients with Covid-19: neuroimagen, histological and clinical description’', demostramos –prosigue– que con la covid se produce una agresión tremenda al endotelio y a las arterias. Al quitar el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) lo que causa es un proceso protrombótico».

En concreto, tras descubrir que más de la mitad de los pacientes con coronavirus padecía algún tipo de daño neurológico, los investigadores del Hospital Universitario de Albacete demostraron que la covid ataca al cerebro destruyendo la barrera que lo protege al eliminar las células endoteliales.

«Por todo ello, creo que haber pasado la covid aumenta el riesgo de ictus casi con toda seguridad y con más probabilidad que la gripe», afirma el experto.

De hecho, según un estudio publicado en «JAMA Neurology» tanto la gripe como la covid pueden aumentar el riesgo de ictus, pero las probabilidades parecen ser ocho veces mayores con la infección provocada por el SARS-CoV-2.

«Las trombectomías (extracción de un trombo que bloquea la circulación de la sangre) han aumentado un 15% en el último año en mi hospital. Los ictus globalmente no, pero esto podría explicarse porque la trombectomía solo se realiza en los pacientes más graves. En todo caso, mi impresión es que esta patología siempre va en aumento y los datos globales de 2021 y 2022, cuando los tengamos, demostrarán que a nivel nacional hemos tenido más casos que en los años anteriores a la pandemia», explica el doctor Segura.

No opina así el doctor Andrés García Pastor, neurólogo y médico adjunto de la Unidad de Ictus del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid: «Mi impresión en que no ha habido más ictus ni más ictus tras la covid, lo único que sí ha habido casos de ictus pero dentro del proceso de infección del SARS-CoV-2. En 2021 no ha habido un aumento llamativo de ingresos por ictus respecto a años previos».

En cambio, el Centro Andaluz de Teleictus (CATI) ha detectado el doble de casos en los seis primeros meses de año en la región, según publicó en su día la Prensa.

En todo caso, no hay ningún dato a nivel estatal. Es decir, son todo impresiones. Y el problema es que «lo que no se sabe es la causa del exceso de mortalidad, si es porque el paciente se cuida menos, porque están siendo menos vigilados por sus médicos, si están tomando menos fármacos por la crisis, yo creo que esto no, o si la pandemia ha causado una mayor tendencia al ictus que es lo que yo pienso. Y no solo ictus, ya verás como también se están produciendo más infartos de miocardio. Todo esto explicaría que se esté registrando ese exceso de mortalidad del que Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, tiene que dar una explicación clara. Se ha de investigar», concluye el vocal de la SEN.

Y esta sospecha va en línea también con dos estudios publicados en «Nature Medicine» por un mismo equipo de científicos que podría tener si no la respuesta, al menos ser una hipótesis de peso. Así, los investigadores de la Universidad de Washington en Saint Louis, en EE UU, han descubierto que haber superado la covid, sobre todo tras una infección aguda, aumenta el riesgo de sufrir problemas neurológicos, como ictus (tanto accidentes cerebrovasculares isquémicos como hemorrágicos), trastornos cognitivos, pérdidas de memoria, migrañas, epilepsia, encefalitis, etc., al año siguiente.

Los investigadores utilizaron la base de datos de atención médica del departamento de Asuntos de Veteranos del país. De ellos, 154.068 tuvieron covid entre el 1 de marzo de 2020 y el 15 de enero de 2021. Tras comparar cuántos de ellos tuvieron un trastorno neurológico frente al grupo de control (de 11 millones de personas), llegaron a la conclusión general de que las personas que se contagiaron de covid tienen un 42% más de riesgo de desarrollar una secuela neurológica en el año posteriori a la infección, lo que se traduce en que esto afecta al 7% de las personas infectadas. Y aunque pueda parecer poco, lo cierto es que, dada la gran escala de la pandemia, supone un grandísimo número de afectados a nivel mundial.

En cuanto al tipo de problemas neurológicos, el 50% de las personas que se contagiaron del SAR-CoV-2 son más propensas a sufrir un ictus durante los 12 meses posteriores a la infección.

Además, también tienen un 80% más probabilidades de sufrir convulsiones y epilepsia, un 77% más de riesgo de tener pérdidas de memoria, 42% trastornos de movimiento (tipo párkinson) y un 35% más probabilidad de migrañas, según el comunicado de prensa de la Escuela de Medicina de Sant Louis de la Universidad de Washington.

Los riesgos fueron evidentes incluso entre los pacientes que tenían Covid-19 leve que no requería hospitalización, pero eran más altos entre las personas hospitalizadas y los riesgos más altos se encontraban entre los pacientes que necesitaban cuidados intensivos durante la fase aguda de Covid.

En cuanto a la posibilidad de si es o no por la vacuna, todo apunta a que no, ya que en este estudio menos del 1 % de las personas en el grupo de covid y del de control fueron vacunados, dada las fechas de la investigación.

FOTO: Teresa Gallardo

«Nuestro colectivo demanda un censo para hacer un seguimiento de la enfermedad. También necesitamos que Sanidad haga una buena campaña sobre el ictus, fomentar la rehabilitación de los pacientes, aspecto en el que el déficit es grande, y fomentar el acceso a medicamentos innovadores», reclama Carmen Aleix, presidenta de la Federación Española de Ictus.

Cómo reconocer los síntomas de la enfermedad

►El ictus es la primera causa de mortalidad en las mujeres, la segunda en hombres y la primera causa de discapacidad. Cuanto más temprana sea su detección, el acceso a las pruebas y al tratamiento, mayor será la probabilidad de sobrevivir a esta enfermedad y mayor también la de superarlo sin secuelas importantes, inciden desde la SEN. Y sin embargo, solo uno de cada cuatro adultos sabe reconocer los síntomas: pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, dificultad para hablar o entender, pérdida de visión por un ojo o visión doble, falta de coordinación o del equilibrio y dolor de cabeza muy intenso.