La innovación científica en Oncología ha dado pasos de gigante en los últimos años y una de las evidencias más claras es la llegada de la inmunoterapia, un tipo de tratamiento que estimula el sistema inmunológico del paciente para destruir las células cancerígenas. El éxito de este tipo de alternativas cobra cada vez más importancia, hasta el punto de que ya se usa en diferentes tumores. Sin embargo, hay ocasiones en las que esta prometedora terapia no funciona. Ante esa circunstancia, los científicos no cejan en el empeño de descubrir por qué.

Ahora, investigadores de la Facultad de Medicina de Yale (Estados Unidos) han hallado una posible explicación de por qué algunos pacientes no responden a la inmunoterapia, tal y como se ha publicado en la revista científica «Cancer Discovery», editada por la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.

En concreto, en un análisis de un ensayo de fase 2 en el que se investigó el fármaco de inmunoterapia pembrolizumab en 24 pacientes con cáncer de endometrio, el equipo ha identificado un mecanismo específico de reparación defectuosa del ADN en los tumores como factor clave para determinar los resultados de las pacientes.

Aunque la inmunoterapia ha transformado el panorama del tratamiento de los pacientes que luchan contra el cáncer, que surge de la acumulación progresiva de mutaciones en el ADN, muchos pacientes no responden a ella. Por ejemplo, entre los cánceres colorrectales y de endometrio con muchas mutaciones, las investigaciones han demostrado que sólo la mitad responde a la inmunoterapia. «Queríamos entender por qué algunas pacientes responden mejor que otras a la inmunoterapia», ha explicado Ryan Chow, coautor de la investigación.

Para el estudio, el equipo de investigadores se centró en el fallo de un proceso conocido como reparación de desajustes. Cuando las células se dividen, suelen producirse errores en su ADN. Mediante la reparación de desajustes, un grupo especial de proteínas reconoce y corrige los errores en el ADN. Sin embargo, en muchos tipos de cáncer se produce un fallo en este proceso de edición, lo que da lugar a altos niveles de mutación. El equipo de investigación se centró en el hecho de que la deficiencia en la reparación de los emparejamientos erróneos puede deberse a dos mecanismos distintos. En uno, se producen mutaciones en la propia maquinaria de reparación del ADN, lo que conduce a la producción de proteínas de reparación defectuosas; en el segundo, la producción de la maquinaria de reparación del ADN se detiene por completo. En ambos casos, los tumores acumulan niveles muy elevados de mutaciones que, previsiblemente, los convertirían en buenos candidatos para la inmunoterapia.

«Una analogía sería una fábrica de juguetes disfuncional. Tal vez la fábrica hace juguetes rotos que no funcionan, o la fábrica no tiene personal y deja de producir juguetes por completo. En cualquier caso, los niños no estarán contentos», explica Chow. Sin embargo, los investigadores descubrieron que los tumores con proteínas de reparación del ADN defectuosas presentaban respuestas significativamente mejores a la inmunoterapia que aquellos en los que se había silenciado la producción de proteínas de reparación del ADN. Estas diferencias podrían deberse, en última instancia, a los cambios en la respuesta inmunitaria que se organizó contra cada una de las dos clases de tumores, señalaron.

«Cuando se trata de inmunoterapia, parece que el viaje, en este caso, la causa subyacente de la deficiencia en la reparación de los emparejamientos, puede ser tan importante como el destino», destaca Chow. En este sentido, «el uso innovador de los datos de los ensayos clínicos puede orientar nuestra comprensión de cómo la inmunoterapia manipula el sistema inmunitario y, en última instancia, mejorar el tratamiento de los pacientes», concluye Eric Song, otro de los autores de la investigación.