Adiós a la cerveza: esta es la edad a la que debes dejar de beberla, según un neurólogo

En España, el país de los bares por excelencia, los encuentros sociales a menudo tienen lugar alrededor de una mesa. Y en esa mesa no puede faltar el alcohol en cualquiera de sus formas: botella de vino, jarras de cerveza o si ya son más de la doce, en formato 'copazo' o chupitos.

Desde reuniones con amigos hasta comidas familiares, el alcohol es el invitado que nunca falta. Aunque en teoría su consumo empieza a los 18 años, -es bien sabido que la práctica es otra-, la realidad es que el español medio suele pasar gran parte de su vida bebiendo, y tan normalizado está este hábito que los "raros" son aquellos que deciden no hacerlo.

Comida familiar Pixabay

Ante esta cultura del alcohol tan generalizada, el neurólogo Dr. Richard Restak, en su libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, ofrece una advertencia clara sobre el impacto del alcohol en la salud, particularmente en la memoria y las funciones cognitivas.

El alcohol y la memoria: ¿cuándo es mejor dejar de beber?

Según el Dr. Restak, el consumo de alcohol afecta no solo la memoria, sino la cognición en su totalidad. En su opinión, el alcohol no distingue entre diferentes funciones del cerebro, y con el tiempo puede llevar al deterioro mental y, en casos extremos, a la demencia. En base a su experiencia, el doctor recomienda reducir el consumo de alcohol y, si es posible, evitarlo completamente.

Restak aconseja que las personas deberían abstenerse de beber alcohol antes de cumplir los 70 años. Explica que, a partir de los 65, el cuerpo pierde más neuronas, lo que hace que sea crucial preservar las que quedan. "Es necesario eliminar el alcohol en un momento de la vida en el que es esencial conservar la mayor cantidad de neuronas posible", apuntó el neurólogo.

Reducir el alcohol para proteger la salud cerebral

En su análisis, Restak subraya que los efectos nocivos del alcohol en el cerebro son acumulativos y no se limitan a la memoria, afectando a todos los procesos cognitivos. "Hasta donde yo sé, no existe evidencia de que el alcohol afecte sólo la memoria y deje ilesos otros procesos cognitivos", afirmó. Además, sugiere que aquellos que ya han pasado los 65 años deben ser especialmente conscientes de su consumo de alcohol para evitar daños cerebrales irreversibles.

El mensaje del neurólogo es claro: si bien dejar el alcohol no es una opción fácil en una sociedad que lo celebra, a partir de los 65 años es fundamental reconsiderar su consumo para evitar problemas de salud a largo plazo.