Así es la dieta de un médico de Harvard: come lo que quieras pero solo una vez al día

La dieta keto, la dieta detox, el ayuno intermitente, los regímenes de restricción calórica, la dieta paleo... Hay tantas dietas populares para adelgazar ahí fuera que, en ocasiones, tener tanta información puede hacer que no podamos decidir cuál es la mejor dieta que nos haga perder peso.

Cada nutricionista apoya la suya, y hoy conoceremos cuál es la propuesta del doctor Xand Van Tulleken, que nos proponer acercarnos a un tipo de ayuno (temporal, claro) diferente. La pregunta es: ¿crees que serías capaz de comer una sola vez al día? Para este médico especialista y escritor, este método es muy beneficioso para perder peso y aporta la ventaja de poder "comer de todo" para satisfacer nuestra hambre. El principal beneficio es que acarrea un "ligero estrés" en el cuerpo que acelera el adelgazamiento.

"Como médico formado en Harvard y Oxford, he visto a muchos de mis pacientes luchar para perder peso, a pesar de las extravagantes promesas de la industria de las dietas. Por eso decidí hacer algo al respecto. Hice un estudio dedicado de las dietas más populares del mundo y tomé todas las partes buenas para formular mi Dieta Definitiva", explica en The Daily Mail. Él mismo se ha convertido en la prueba viviente de que su método funciona, y en su libro Cómo perder peso correctamente, cuenta cómo pasó de tener sobrepeso a ser un hombre delgado y sano, perdiendo grasa y no músculo.

Como cada persona es diferente, el doctor destaca que ha ideado tres variaciones de la Dieta Definitiva, siendo una de ellas comer una sola vez al día. La pauta del ayuno o "una comida al día" puede es sorprendentemente positiva para muchas personas cuyo objetivo es perder peso, pues provoca resultados rápidos sin tener que pasar por un régimen estricto de calorías.

Pero, ¿es malo o es sano comer una sola vez la día? Las opiniones difieren. Una amplio abanico de expertos advierte de que comer una sola vez al día tiene riesgos para la salud, y podría ocasionar fatiga, desmayos, ansiedad y falta de concentración. A largo plazo, incluyen problemas como gastritis, anemia o cefaleas, además de falta de nutrientes esenciales como el calcio.

Tulleken añade que la dieta de una comida al día no debe ser utilizada como excusa para abusar de la comida basura. "La restricción extrema de calorías no puede convertirse en un método para ingerir un alta cantidad de alimentos procesados y azúcares", destaca. Esto sería nefasto para el cuerpo. En general, indica que los que la hagan deben "escuchar su instinto y comer cuando realmente tengan hambre", asegurándose de que la dieta sea equilibrada y rica en nutrientes variados.

La Dieta Definitiva del experto de Harvard

El doctor explica que ideo un plan adecuado a él, con una cantidad diaria de 800 calorías, pero juntándolas todas en una única cena. "Significaba que podía comer alimentos deliciosos y nutritivos con enormes cantidades de vegetales, cereales integrales y grasas saludables e incluso tener espacio para un postre a base de frutas", cuenta. Y sí, dice, "eso significaba que tendría que saltarme el desayuno y el almuerzo, pero muy rápidamente me di cuenta de que podía aguantar el hambre durante gran parte del día si tenía una comida deliciosa que esperar por la noche".

El doctor también relata pros y contras de este tipo de dieta. Por un lado, el de los beneficios, indica que hay multitud de estudios que apoyan el ayuno de solo comer una comida al día. "Hay una gran cantidad de evidencias médicas que indican que el ayuno es una manera segura y eficaz de perder peso". Por ejemplo, un estudio publicado en Nature y recogido por este diario, apunta que reduce la glucosa de forma muy significativa, así como el colesterol y el peso.

"Parece que se puede adelgazar ayunando incluso si no se reduce la ingesta semanal total de calorías", explica Tulleken. Esto vendría a ocurrir porque, según el doctor, el ayuno produce "estrés" en el organismo que conlleva al adelgazamiento. Él mismo indica que el porqué sucede esto no esta claro, pero algunos nutricionistas lo relacionan con el mismo "estrés" que produce el ejercicio en el organismo.

Algunos ejemplos de lo que comió el doctor durante su ayuno de una sola comida al día incluyen verduras, pescado, hidratos y proteína Archivo

Otro pro es, evidentemente, el poder comer "lo que quieras, cuando quieras", aunque solo una vez al día y con cierta cabeza. Las comidas necesitan estar nutricionalmente equilibradas y contener muchas verduras distintas, pero este médico subraya que ingerir solo una vez al día puede conducir a tener resultados de adelgazamiento (entre 5 y 6 kilos por semana) sin estar pendiente de las calorías o recurrir a suplementos.

Las directrices del NHS (el Servicio de Salud del gobierno inglés) para el ayuno hacen hincapié en lo importante que es comer comidas con alto contenido energético para prevenir la pérdida de masa muscular, con proteínas y grasas "buenas". También ponen de relieve la importancia de comer alimentos ricos en fibra ya que "pueden ayudar a mantener el intestino sano y saciarte rápidamente". Esto se debe principalmente, a que uno de los contras del ayuno es que puede provocar estreñimiento.

Contras del ayuno de una comida al día

"El ayuno puede ser un shock para el sistema y al principio es probable que tengas hambre. Sí, es posible que tengas dificultades con la disciplina. Pero sigue así y descubrirás que es muy difícil ganar peso si comes sólo una comida al día", apunta Tulleken. Si bien él afirma que no tuvo problemas para trabajar o realizar su día con normalidad, también afirma que es posible sentir debilidad.

"Merece la pena recordar que hay bastantes evidencias de que funcionamos peor cuando tenemos hambre, aunque también se trabaja peor cuando se está lleno", y añade: "Te sentirás cansado y evidentemente no es aconsejable que operes con grúas o corras la maratón durante lo que dura el ayuno". Además, indica que dependiendo del empleo que desempeñes o cuál es tu rutina diaria y salud personal, la Dieta Definitiva de una comida al día puede "hacer más daño que ayudar".

Por otro lado, evidentemente hay que detener el ayuno. Él indica que se debe hacer sólo durante dos semanas, y después "relajarnos un poco y cambiar el plan a dos comidas diarias, como el desayuno y la cena", aumentando las calorías pero no superando las 1.500, que es algo menos de lo que gasta una persona de media al día, si el objetivo es seguir perdiendo peso (se perderían entre medio y un kilo por semana).

Además, el doctor Tulleken dice que a pesar del título, la dieta de una comida diaria no tiene por qué ser tan estricta e invita a escuchar a nuestro cuerpo y a seguir el "sentido común y la flexibilidad". Él invita a realizar una comida de 600 kilocalorías y un refrigerio de 200. Pero, si sientes sueño o estás cansado, debes comer más. "Cada persona es diferente", así que si no se puede seguir la dieta de una comida diaria, el experto invita a simplemente, comer cuando realmente nos sintamos hambrientos y asegurarnos de que ingerimos platos equilibrados y adaptados a nuestras necesidades.