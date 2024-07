¿Existe una edad recomendada para empezar a tomar café?

El café, esa aromática y estimulante bebida que muchos disfrutan diariamente, ha sido objeto de debate en relación con la edad adecuada para comenzar a consumirla. Con su característico aroma y sabor, el café no solo es una bebida popular a nivel mundial, sino también un aliado para despertar las mentes y energizar los cuerpos en las mañanas y a lo largo del día. Sin embargo, su contenido de cafeína, el principal ingrediente responsable de sus efectos estimulantes, plantea interrogantes sobre cuándo es apropiado que los jóvenes se inicien en su consumo.

El café es una de las bebidas más populares de España y consumida por millones de personas, y su sabor, calidad y nivel de cafeína es evaluado también en varios premios Dreamstime

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que puede mejorar temporalmente el estado de alerta, la concentración y el rendimiento mental. Estos efectos pueden ser beneficiosos para estudiantes que necesitan mantenerse despiertos y concentrados durante períodos prolongados de estudio o para adultos que enfrentan jornadas laborales demandantes. No obstante, la cafeína también puede tener efectos adversos, especialmente en dosis altas o cuando se consume en edades tempranas.

Los adolescentes y los niños son particularmente sensibles a los efectos de la cafeína debido a que sus sistemas nerviosos están aún en desarrollo. La ingesta excesiva de cafeína puede interferir con el sueño, afectar negativamente el desarrollo cognitivo y, en algunos casos, causar nerviosismo, irritabilidad o palpitaciones. Por estas razones, muchos expertos y padres optan por restringir o limitar el consumo de café en los jóvenes.

¿Existe una edad exacta para comenzar a beber café?

En realidad, no existe una edad específica recomendada para comenzar a consumir café, sino más bien una edad antes de la cual no es aconsejable hacerlo. Esto se debe a las características de la cafeína, el principal componente del café, que puede tener efectos negativos en edades tempranas. Sin embargo, a partir de cierta edad, se considera que el consumo moderado de cafeína es aceptable siempre que se tenga en cuenta el límite seguro para la salud. Este límite no solo se aplica al café, sino también a otros alimentos que contienen cafeína, como el chocolate, ciertos helados y algunos refrescos.

Para los adultos sanos, se establece que es seguro consumir hasta aproximadamente 400 miligramos de cafeína por día. En contraste, la situación es diferente para los niños y adolescentes. Una sola taza de café puede contener alrededor de 95 miligramos de cafeína, y los menores de 12 añosno deben consumir más de 85 miligramos de cafeína diarios. Por lo tanto, es desaconsejable que los niños menores de 12 años consuman café. A partir de esta edad, se podría considerar el inicio del consumo de café, siempre con una consciente consideración de los posibles efectos de la cafeína en su salud y bienestar.