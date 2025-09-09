La novedad de Mercadona ideal para personas con SIBO, celiacas o con dietas bajas en carbohidratos

Quienes deben convivir con dietas restrictivas saben bien lo difícil que puede ser disfrutar de la comida. Las personas con SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado), celíacas o que siguen un plan bajo en FODMAP (carbohidratos) suelen enfrentarse a menús monótonos, en los que el placer de comer queda relegado a un segundo plano.

La nutricionista María de Lluc, muy activa en redes sociales a través de su perfil de TikTok @mariadellucmr, lo tiene claro: "Ya sé que bastante duras son estas pautas como para que encima tengáis que comer aburrido. Me niego. Mi propósito de vida es que disfrutéis", afirma en una de sus últimas publicaciones.

En el vídeo, la especialista celebra la llegada de una opción rápida, segura y sorprendentemente vistosa. Se trata de un producto elaborado principalmente a base de patata, con un toque de espinaca, acelga y tomate deshidratado, ingredientes añadidos en cantidades mínimas para dar color sin comprometer la digestión. "Son aptos para vosotras, que tenéis que cuidar la digestión y evitar fermentaciones", explica.

No es otro que el nuevo lanzamiento de Mercadona: los gnocchi tricolor sin gluten, que en pocos días se han convertido en tema de conversación entre pacientes y profesionales de la nutrición. Su textura tierna y su aspecto atractivo hacen que no solo resulten seguros para muchas personas con problemas digestivos, sino también apetecibles. Eso sí, María de Lluc recuerda que no son recomendables en fases estrictas del SIBO, aunque sí en etapas más avanzadas, cuando la dieta empieza a abrirse a más opciones.

Además, lanza una advertencia importante: la clave está en cómo se acompañan. Nada de salsas con nata, ajo o cebolla, que pueden resultar problemáticas; mucho mejor un chorrito de aceite de oliva, hierbas aromáticas o verduras ligeras como calabacín, zanahoria o calabaza. De esa manera, se consigue un plato completo y compatible con digestiones delicadas.

Estos gnocchi se comercializan en bandejas de 400 gramos divididas en dos porciones y a un precio de 1,75 euros. Su preparación también es sencilla: basta un minuto de cocción en agua o unos ocho minutos en freidora de aire para tener un plato listo.