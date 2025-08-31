Alberto Hernández, nutricionista, dicta sentencia sobre el mejor plato preparado de Mercadona: "Es posiblemente el mejor de la historia"

Mercadona, la cadena de supermercados valenciana, continúa afianzando su apuesta por las soluciones prácticas en la cocina, y su sección "Listo para comer" se ha convertido ya en un referente para numerosos hogares españoles. Esta iniciativa, pensada para facilitar el día a día, ha sabido ganarse un hueco en la cesta de la compra gracias a su variedad y conveniencia. Esta visión se alinea con la creciente demanda de productos que, como este éxito de ventas de Mercadona, ayudan a ahorrar tiempo y dinero en el hogar.

De hecho, entre la oferta de recetas nacionales que la componen, un plato en particular ha captado la atención de expertos y consumidores por igual, elevándose, incluso, a la categoría de estrella. Se trata del salmón con verduras, un preparado que ha recibido elogios notables de figuras como el nutricionista Alberto Hernández.

En este sentido, Hernández no ha dudado en calificar este plato de Mercadona como "el mejor preparado de su historia", un reconocimiento que pone de manifiesto su equilibrada composición. La propuesta integra la proteína de pescado con una generosa guarnición de vegetales variados, todo ello listo para calentar y consumir en cuestión de minutos. Además, su precio, inferior a seis euros, lo convierte en una opción muy accesible dentro de la sección.

Asimismo, este plato se diferencia notablemente de otras alternativas precocinadas al ofrecer un perfil más saludable en comparación con las opciones tradicionales de comida lista para llevar. La combinación de salmón y una amplia selección de verduras configura una propuesta que aúna sabor y bienestar de forma muy conveniente. Continuando en esta línea, los nutricionistas también han destacado otro producto de Mercadona que se presenta como una ayuda eficaz para quienes buscan adelgazar sin renunciar al sabor.

Las advertencias de los expertos y otras novedades de Mercadona

No obstante, y a pesar de sus innegables virtudes, los expertos advierten que este plato no está concebido para un consumo diario. Su formulación incluye algunos aditivos y su aporte energético es considerable, acercándose a las 1.000 calorías por ración. Esta elevada cifra se debe, en parte, a la inclusión de ingredientes como arroz, boniato y patata en su composición, que, si bien aportan saciedad, deben tenerse en cuenta dentro de cualquier dieta equilibrada.

Por otro lado, la cadena de supermercados también ha anunciado novedades importantes en sus horarios. A partir del próximo 1 de septiembre, todos sus establecimientos implementarán nuevas franjas de apertura y cierre. Esta medida demuestra su constante adaptación a las necesidades de sus clientes y a la evolución del mercado. En la misma línea de éxitos y adaptaciones, la marca sigue cautivando paladares con la frescura y sabor natural de otros de sus productos más vendidos, consolidando su posición en el mercado.

Además, la experiencia de compra en Mercadona no solo cosecha éxitos dentro de nuestras fronteras. Recientemente, un ciudadano holandés ha elogiado públicamente la oferta de la compañía, afirmando que está "a otro nivel". Esta perspectiva internacional subraya el atractivo y la calidad percibida de la propuesta de Mercadona, que parece trascender las barreras geográficas.