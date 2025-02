Un nutricionista confirma cuáles son las mejores latas de conserva de pescado y las más perjudiciales: "Son un veneno"

Todos alguna vez hemos utilizado las conservas de pescado en un momento de apuro puntual pero, si bien en su concepción son unalimento saludable, hay algunas opciones que traen más desventajas que beneficios. Al ser productos preparados directamente por los supermercados hay que tener en cuenta diferentes factores determinantes que influyen en el proceso de producción de los mismos. Al fin y al cabo, las empresas buscan el redito económico por encima de todo lo demás y este se puede conseguir asegurando en su oferta una gran calidad o, en su defecto, con una gran campaña de marketing detrás.

Hoy en día no es ningún secreto que los alimentos light no son tan saludables como nos hacen creer. Sin embargo, cuando estas elaboraciones fueron implementadas en las estanterías de las grandes marcas, el simple estímulo de dicha connotación animaba a añadir estos alimentos en nuestras dietas. Obviamente no dejan de ser más sanas que productos con un alto nivel de grasas saturadas, como bollería industrial o fritos, pero realmente solo había que mirar los ingredientes para constatar que la imagen que se intentaba vender distaba mucho de la realidad.

Algo parecido sucede con las latas de conserva de pescado pues, con motivo de abaratar los costes, en algunos casos se utilizan ingredientes poco recomendables. Asimismo, otro caso muy recurrente es la sustitución de los alimentos complementarios al pescado cuando el producto comienza a tener cierta popularidad. Si hay un alta demanda, y bajan los costes de producción, los beneficios son mayores. Pero los que salimos perjudicados de esta acción siempre somos los mismos, los consumidores. Por tanto, hay que ser consciente de este riesgo y mirar los ingredientes frecuentemente en el reverso del producto para evitar imprevistos.

Las latas de conservas ¿una gran opción para un apuro?

El nutricionista conocido en redes sociales como @juli.nutrichef, que acumula miles de visitas en sus publicaciones, en uno de sus videos más populares expuso la problemática que pueden llevar estas conservas y las opciones más recomendables. "Aplica para el atún, caballa, sardina, jurel y merluza", informa el experto. De este modo, la importancia de tener en cuenta lo antes mencionado llega por la vía de la intención que tengamos. Si nuestro propósito es llevar una rutina saludable hay que conocer de primera mano la recomendación de este experto para no caer en la trampa.

De mejor a peor: un nutricionista da su opinión

Antes de empezar con su clasificación asegura que "esto no va de precios", por lo que, en su entendimiento no distingue el valor monetario, solo el nutricional. "El ranking de los más venenosos lo lideran aquellos que vienen en aceite de girasol, de maíz, de soja y de palma", confirma. El altísimo contenido de omega 6 provoca una infamación severa además de que oxidan el colesterol y predisponen tu organismo a contraer enfermedades cardiovasculares según el especialista. En el caso de los agregados como la salsa de tomate, esta conservación contiene un alto nivel de azúcar, almidón modificado y los aceites mencionados.

Dentro de la categoría intermedia que la cataloga como "sospechosos" el sujeto agrega a los conservados en aceite de oliva, pues la calidad no viene especificada. Otro de los conflictos que surgen en esta disyuntiva son los ingredientes sorpresa, por ejemplo, en alguna latas asegura que vienen al natural y en el listado de componentes encontramos aceites. "Los que sí valen la pena son aquellos que vienen al natural o al agua sin nada raro agregado", concluye el internauta. Por tanto, cuando estemos haciendo la compra ya sabemos que el acto imprescindible que tenemos que hacer es al menos mirar los ingredientes.