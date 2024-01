"Soy el médico más viejo del mundo y esta es mi regla número 1 para mantener el cerebro ágil"

Superar la frontera de los 100 años de vida es un hito reservado sólo para unos pocos. El Dr. Howard Tucker es uno de ellos. Se trata de uno de los neurólogos más reconocibles del mundo, reside en Cleveland, Ohio (Estados Unidos), y fue nombrado "Médico en ejercicio más longevo del mundo" por Libro Guinness de los récords (Guinness World Records).

Mientras ejercía la Medicina, el Dr. Tucker también se licenció en Derecho y aprobó el examen del Colegio de Abogados de Ohio a finales de los años 60. Después de eso, fue jefe de neurología de la flota atlántica durante la guerra de Corea. En la actualidad, se está produciendo un documental sobre su larga vida, titulado What's Next.

"Llevo más de siete décadas ejerciendo como médico y neurólogo", escribe él mismo en un artículo en el medio especializado en salud y bienestar Make It. "A mis 101 años, la gente me pregunta a menudo cómo mantengo mi cerebro ágil y activo", relata.

A medida que envejecemos, expresa, experimentamos cambios naturales que afectan a nuestra capacidad de procesamiento mental. "Algunas zonas del cerebro pueden encogerse, la comunicación entre neuronas puede perder eficacia y el flujo sanguíneo puede disminuir", enumera.

El neurólogo anima a mantenerse activo en la tercera edad para preservar el cerebro WhatsNextMovie

Pero, como cualquier otro músculo del cuerpo, nuestra mente necesita ejercicio constante para prosperar. El longevo médico en activo confiesa que "unos buenos genes y un poco de suerte pueden darte ventaja". Sin embargo, indica que "hay un principio que yo sigo y que cualquiera puede poner en práctica: mantener la mente ocupada con actividades laborales, sociales y de ocio". "Yo utilizo tres rituales diarios para mejorar la salud de mi cerebro", explica. A continuación, los recogemos:

1. Voy a trabajar

Las investigaciones, apunta el Dr. Tucker, muestran una correlación entre la jubilación y un mayor deterioro cognitivo, "razón por la cual aún no me he jubilado". El médico en ejercicio con más edad del mundo cuenta que Sara, su mujer desde hace 66 años, también sigue ejerciendo el psicoanálisis y la psiquiatría a sus 89 años.

"Mi trabajo me obliga a revisar una serie de temas médicos y a reflexionar sobre los problemas. Estar al día de los últimos avances en neurología mantiene mi cerebro ocupado", dice. Además afirma que el voluntariado, las aficiones y el aprendizaje de nuevas habilidades pueden proporcionar una gran estimulación mental. "A mis 60 años, por ejemplo, estudié Derecho por las noches, después de dedicarme a la medicina a tiempo completo. Aprobé el examen del Colegio de Abogados de Ohio a los 67 años".

2. Mantengo relaciones sociales

La investigación anterior indica que las relaciones sólidas pueden ayudar a mantener nuestra memoria y función cognitiva. "Por desgracia, a mi edad, muchos de mis amigos, familiares y colegas más cercanos han fallecido. Pero tengo la suerte de que mi trabajo me ha permitido entablar relaciones con colegas más jóvenes", destaca.

El Dr. Howard Tucker muestra su certificado Guiness de los récords WhatsNextMovie

Asimismo, indica que "Sara y yo también tenemos como prioridad cenar con gente de nuestra comunidad". Una afición que mantienen viva, sin olvidarse del contacto con sus familiares. "Al menos dos veces por semana, cenamos con mi hija y su marido y con mi hijo y su mujer. También nos gusta probar nuevos restaurantes con amigos y colegas".

3. Leo para entretenerme

"Cuando no estoy leyendo sobre los últimos avances y tratamientos en neurología, me gusta leer biografías y novelas policíacas", revela. Según Tucker, "sumergirse en un buen libro, ya sea de ficción o no, obliga al cerebro a procesar una gran cantidad de información nueva. Creo que esto es clave para mantener la mente despierta", concluye.