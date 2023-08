El truco de Harvard para adelgazar sin hacer dieta que no seguimos en España

Llega el verano, las vacaciones y las visitas a la playa o la piscina, un tiempo del año en el que es habitual que mantener un peso saludable se vuelva una cuestión más presente en nuestros pensamientos. El "abecé" para lograrlo es un secreto a voces: practicar algo de ejercicio —tanto aeróbico para quemar calorías, como de fuerza para tonificar los músculos— y llevar a cabo una dieta sana y equilibrada que incluya nutrientes y vitaminas, pero también de hidratos de carbono y grasas saludables.

Sin embargo, a veces seguir estos pasos cuesta y es normal recurrir a "dietas milagro" que, si bien pueden hacer que consigamos perder peso de forma rápida, no son recomendables por sus efectos negativos para la salud (en ocasiones, nada desdeñables). Además, la consecuencia más común es que se sufra un efecto rebote y se recupere todo el peso que se había perdido.

¿Pero, es suficiente con seguir estos consejos para adelgazar naturalmente? En ocasiones no. Aunque incluyamos una buena sesión de ejercicio diario y sigamos una dieta saludable, en ocasiones nuestro peso no cambia y el objetivo de ganar a la báscula se complica. En este sentido, los expertos de la Universidad de Harvard acaban de advertir que debemos tener en cuenta un "truco" probado a la hora de adelgazar y que, si no seguimos, puede impedir que perdamos esos kilos de más incluso haciendo régimen.

"No basta con pensar en lo que comes para mantener un peso saludable. Cuándo comes, la hora del día, también es importante", escribe Heidi Godman, editora ejecutiva en Harvard Health Letter, la revista de la Universidad en la que publican sus descubrimientos científicos.

En un pequeño ensayo controlado aleatorio publicado en Cell Metabolism, investigadores de Harvard pidieron a 16 personas con sobrepeso u obesidad que probaran dos horarios de comidas diferentes con dietas idénticas.

En el primer horario, durante seis días seguidos, los participantes desayunaron, almorzaron y cenaron, pero terminaron la última comida seis horas y media antes de acostarse. En el segundo programa, durante otros seis días, las mismas comidas se hacían cuatro horas más tarde y terminaban dos horas y media antes de acostarse.

Durante el estudio, los científicos midieron las hormonas reguladoras del apetito, la temperatura corporal, el gasto calórico y las células adiposas de los participantes. Comer más tarde aumentaba el hambre de los participantes, disminuía el número de calorías quemadas y favorecía el almacenamiento de grasa.

Con el tiempo, estos efectos podrían provocar un aumento de peso. Cenar tarde es una costumbre típica española y, según Harvard, no te hará daño hacerlo de vez en cuando, pero "intenta que no se convierta en un hábito", aconseja Godman.

Si todo esto no funciona, Harvard también recomienda la hora del día para quemar más grasa haciendo ejercicio. Además, otros investigadores han dado las claves por las que no adelgazas, pese a hacer dieta. Algunas tan sencillas como beber más agua o dormir más.