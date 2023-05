El bilingüismo podría evitar la demencia, sugiere un estudio

Existen muchos estudios que, mediante diferentes metodologías, sugieren que las personas bilingües, a diferencia de las monolingües, obtienen ciertos beneficios a corto y largo plazo. Donde se ha encontrado mayor número de resultados coincidentes es en el hecho de que hablar dos idiomás con fluidez protege frente al envejecimiento del cerebro y la pérdida de memoria asociada a la edad

Ahora, un nuevo trabajo llevado a cabo en Alemania con 746 personas de 59 a 76 años- el 40% de los voluntarios no tenían problemas de memoria, frente al 60% que si-, ha mostrado que aquellos que reportaron usar dos idiomas diariamente desde una edad temprana obtuvieron puntajes más altos en las pruebas de aprendizaje, memoria, lenguaje y autocontrol que los pacientes que solo hablaban un idioma.

Los hallazgos, publicados en la edición de abril de la revista Neurobiology of Aging, se suman a dos décadas de trabajo que sugieren que el bilingüismo hace de escudo contra la demencia y el deterioro cognitivo en las personas mayores.

Todos los pacientes de este trabajo fueron evaluados en distintas tareas de vocabulario, memoria, atención y cálculo. Se les pidió que recordaran objetos previamente nombrados, por ejemplo, y que escribieran palabras al revés, siguieran comandos de tres partes y copiaran diseños que se les presentaran. Los que informaron usar un segundo idioma diariamente entre los 13 y los 30 años o entre los 30 y los 65 años tuvieron puntajes más altos en lenguaje, memoria, enfoque, atención y habilidades para tomar decisiones en comparación con aquellos que no eran bilingües en esas edades.

"Es prometedor que informen que el bilingüismo en la edad temprana y mediana tiene un efecto beneficioso sobre la salud cognitiva en la vejez", señaló Miguel Arce Rentería, neuropsicólogo de la Universidad de Columbia, a The New York Times. "Esto se alinearía con la literatura existente".

La principal hipótesis de los neurocientíficos que apoyan esta teoria es que, debido a que las personas bilingües cambian con fluidez entre dos idiomas, pueden desarrolar estrategias similares en otras habilidades, como la multitarea, el manejo de las emociones y el autocontrol, que ayudan a retrasar la demencia más adelante.

Pero no todos los hallazgos coinciden. La mayoría de los resultados de las investigaciones apuntan a que si las personas que tienen fluidez en dos o más idiomas desarrollan demencia, la desarrollarán a una edad más avanzada que las personas que hablan un solo idioma. Lo mismo sucede con el Alzheimer. Sin embargo, otros estudios no ha mostrado ningún beneficio claro del bilingüismo.

La característica particular de esta investigación es que es la primera en la que se ha analizado el bilingüismo en diferentes etapas de la vida, y en una muestra de gran tamaño. Sin embargo, Boon Lead Tee, neurólogo de la Universidad de California en San Francisco -que no participó en la investigación- advirtió a The New York Times que "el estudio solo se centró en un aspecto del bilingüismo: usar dos idiomas todos los días durante largos períodos de tiempo. Los efectos positivos sobre la cognición pueden resultar causados ​​por otro factor, como la edad en la que los dos idiomas fueron codificados en la memoria, o las experiencias demográficas o de vida particulares de las personas que resultan ser bilingües", señaló.