«Estamos viviendo un momento dulce en Hematología»

Sevilla acogió el LXV Congreso de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), que este año congregó a más de 2.000 hematólogos. Un encuentro que se celebró simultáneamente con el XXXIX de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), y con el III Iberoamericano de Hematología. Los doctores José Ángel Hernández Rivas, jefe de Sección de Hematología del Hospital Universitario Infanta Leonor y miembro del Grupo Español del leucemia linfática crónica (LLC), y Patricia Baltasar, hematóloga del Hospital Universitario La Paz, hacen un repaso del mismo.

Se ha celebrado el congreso de la SEHH en Sevilla. ¿Qué valoración hacen de esta edición?

José Ángel Hernández Rivas: Durante el mismo se han presentado numerosos avances, sobre todo en tema de tratamientos con células CAR-T para linfomas, mieloma múltiple y otras patologías. También ha habido resultados importantes en leucemias agudas y en algunas leucemias crónicas como la LLC, en la que se está produciendo una auténtica explosión de nuevos tratamientos, para que estas enfermedades en muchos casos se puedan cronificar. Podemos estar muy contentos porque la investigación en hematología en España está al mando de proyectos como Harmony, una iniciativa europea de gran importancia, liderada desde Salamanca y Valencia.

Patricia Baltasar: La valoración de este último congreso ha sido muy positiva. No solo ha habido un alto contenido científico en las sesiones, sino también por la excelente organización logística. Todo ello contribuye a una constante actualización de los hematólogos y consolida la labor de los grupos de trabajo, tan importantes y necesarios en este área.

¿Qué momento vive la Hematología española?

J.Á.H.R.: Tenemos en la actualidad líderes con repercusión a nivel europea y mundial. En el campo del mieloma, por supuesto, tenemos a la presidenta de la SEHH, la doctora Mariví Mateos, que es un ejemplo clarificador, pues es de los mejores, sino la mejor hematóloga que se dedica al mieloma del mundo. Pero no solamente en el mieloma múltiple, también en el campo de las leucemias agudas, la leucemia linfática crónica, los linfomas y otras patologías. A nivel tanto de investigación básica como clínica tenemos grandes hematólogos clínicos ampliamente reconocidos, nacional e internacionalmente. Estamos en un momento de aumento de publicaciones y también de participación en ensayos clínicos, ya no solo con la industria farmacéutica, sino también auspiciados por los propios grupos cooperativos españoles.

P. B.: La Hematología española goza de muy buena salud. Estamos viviendo grandes avances terapéuticos que están cambiando el pronóstico de muchas enfermedades hematológicas y, por consiguiente, la vida de muchos de nuestros pacientes. En este momento, nuestros pacientes no solo viven más, sino que también viven mejor.

Ha habido recientes avances en la LLC. ¿Qué papel ha tenido esta patología en el Congreso?

J.Á.H.R.: El Congreso, en cuanto a la LLC, ha tenido mucho interés y se han organizado simposios dedicados a hablar de LLC, con muchísima afluencia. Eso indica la necesidad de educación médica del hematólogo general y la buena acogida que ha tenido el congreso. La LLC es una enfermedad que se diagnostica en personas mayores, por lo que, con el aumento de esperanza de vida de la población, se ve también un aumento de los casos. Hemos asistido y estamos asistiendo a una explosión de aprobaciones de nuevos fármacos, que hacen que hoy en día el paciente con el este tipo de leucemia se esté cronificando y que podamos, en algunos casos, llegar a obtener respuestas profundas y la posibilidad de parar en algunos casos los tratamientos. También hay que poner en valor al grupo español del LLC, que está poniendo en marcha estudios y ensayos clínicos que están haciendo que los pacientes de esta enfermedad en nuestro país estén tratados con medicamentos o tengan la posibilidad de estar tratados con fármacos nuevos desde tiempo antes de su comercialización.

P.B.: La LLC ha sido una de las grandes protagonistas del congreso. Estamos viviendo una época muy dulce de esta enfermedad, con un arsenal terapéutico completamente renovado. Tenemos los inhibidores de BTK y, hasta la fecha, el único inhibidor de BCL2 que son eficaces, seguros y, sobre todo, que son para una población que generalmente es mayor y que tiene comorbilidad. El uso de estos tratamientos, de las terapias dirigidas, está normalizado en nuestro día a día y han llegado para dar carpetazo a la quimioterapia, que ya no tiene cabida como tratamiento de nuestros pacientes con LLC.

¿Qué hace falta para seguir avanzando en este área?

J.Á.H.R.: Lo primero que se necesita es que sea conocida, que se sepa apreciar el nivel que hay en nuestro país de la disciplina y de los numerosos líderes que tenemos a nivel europeo y mundial. Como siempre, se requieren recursos y las instituciones tienen que saberlo. Las propias administraciones sanitarias deben contar con la Hematología, algo que ya se está produciendo en las asociaciones de pacientes hematológicos. Que empiecen a tener visibilidad algunas como el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y otras tantas regionales más allá del cáncer.

P.B.: Lo principal es que, afortunadamente las ganas de seguir avanzando no faltan. Es fundamental la investigación, y, por supuesto, se necesita la financiación, que no siempre es tan fácil de conseguir. Quiero agradecer la oportunidad de visibilizar esta enfermedad, la LLC, que no deja de ser la leucemia más frecuente en nuestro día a día y que afecta a una población que generalmente es mayor y que tiene comorbilidad. Nuestros pacientes han visto cómo en los últimos años, la llegada de las terapias dirigidas ha ganado no solo en años de vida, sino también en calidad de vida.