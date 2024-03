Estos son los riesgos añadidos para los fumadores de someterse a una cirugía

Las recomendaciones previas a someterse a una cirugía no son las mismas para los no fumadores que para los fumadores. Fumar, ya sea cigarrillos convencionales como productos de consumo de nicotina (como vapers o tabaco calentado) o ser fumador pasivo supone mayor riesgo de complicaciones a la hora de entrar a un quirófano. Así lo explica Francisco J. Roig, neumólogo de HM Montepríncipe. "Si usted fuma la mañana misma de la cirugía, tiene casi el doble de posibilidades de acabar con una infección quirúrgica. Cuanto más tiempo permanezca en abstinencia de fumar o vapear, antes de una cirugía, menores serán los riesgos, aunque no hay establecido exactamente cuanto debe durar esta abstinencia tanto antes como después de la cirugía".

El experto advierte que fumar tiene efectos nocivos en los pacientes quirúrgicos, que se concretan en complicaciones postoperatorias como una peor cicatrización de la herida quirúrgica, un mayor riesgo de sangrado y de infección de la herida así como a problemas pulmonares y cardiovasculares durante la recuperación. En el caso de personas que no fuman pero tienen que exponerse a humo de tabaco de forma pasiva, también pueden tener mayor riesgo de complicaciones si se someten a una cirugía. "Por ejemplo, el laringoespasmo, un espasmo transitorio y reversible de las cuerdas vocales que dificulta temporalmente el habla o la respiración, y que se da especialmente en los niños con padres fumadores. También puede pasar que la persona requiera más dosis de analgésicos para paliar el dolor postoperatorio"

Los fumadores de cannabis, por su parte, se enfrentan a un mayor riesgo de complicaciones respiratorias como asma, exacerbación de la EPOC o neumonía, así como a una mayor elevación de la tensión arterial y una mayor demanda de analgesia para el dolor. Por otra parte, los usuarios de vapers o cigarrillos electrónicos también se exponen a sufrir problemas postquirurgicos por el hecho de que el vapor generado contiene compuestos como conservantes, solubilizantes y saborizantes que pueden exacerbar el asma, favorecer la formación de trombos y cursar con mala cicatrización de las heridas, explica el especialista.

Cirugía robótica

Los fumadores son tan malos candidatos para la cirugía que algunos cirujanos se niegan a operarlos, pero los hallazgos de una investigación reciente sugieren que la cirugía robótica podría mitigar algunos riesgos relacionados con el tabaquismo, en concreto en pacientes sometidos a resección hepática (extirpación quirúrgica de parte del hígado). En general, la evidencia científica muestra que el abordaje robótico es comparable al laparoscópico pero con una tasa de complicaciones que parece menor y un tiempo operatorio más prolongado.