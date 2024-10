Estuve a punto de morir por una trombosis pulmonar con 23 años: este fue el primer síntoma que tuve

La usuaria de TikTok @const_corv ha compartido su experiencia en redes sociales sobre cómo estuvo al borde de la muerte tras sufrir una trombosis pulmonar a los 23 años.

¿Cuál fue el primer síntoma?

El relato de la joven comienza con la explicación del primer síntoma: un dolor muscular en la espalda. "Pero este dolor empezó a aumentar e iba hacia el hombro y el pecho. Cuando me iba a dormir y me tumbaba en posición horizontal, me aumentaba el dolor y el cuerpo no me dejaba respirar", explica. En un primer momento, ella creía que se trataba de ansiedad o estrés, ya que los síntomas eran vagos y similares a los de un ataque de pánico. Sin embargo, su intuición le decía que algo no estaba bien.

"La primera vez que fui a urgencias me dijeron que tenía un ataque de ansiedad", relata la joven. Sin embargo, la persistencia del dolor y la falta de mejoría le llevaron a buscar atención médica nuevamente. "La segunda vez que fui a urgencias ya me hicieron exámenes más exhaustivos y ahí me diagnosticaron una trombosis pulmonar".

Un problema que afecta a muchas mujeres que usan métodos anticonceptivos

El caso de la joven ha resonado entre muchas usuarias en redes sociales, quienes rápidamente compartieron sus propias historias, también relacionadas con el uso de pastillas anticonceptivas. "Me pasó lo mismo por pastillas anticonceptivas, una trombosis cerebral. Mucho ánimo, se puede llevar una vida dentro de todo normal", comentó una mujer en respuesta al video.

Otra usuaria agregó: "Ya van 7 videos de lo mismo, es una señal, lo sé". Los comentarios no paran ahí: "A mí me dio embolia pulmonar por las pastillas anticonceptivas. Tomé dos meses, el médico dijo que entre un millón me pasó a mí", explicó otra afectada.

Incluso, una tercera relató su experiencia con una trombosis venosa profunda: "Las anticonceptivas me hicieron una trombosis venosa profunda, me quedó un trombo en la pierna izquierda, pero nada malo si seguimos del tratamiento".

La relación entre anticonceptivos y trombosis

Aunque las pastillas anticonceptivas son un método muy utilizado para prevenir embarazos no deseados o para tratar algunas patologías, no están exentas de riesgos. Varios estudios han señalado que ciertos anticonceptivos hormonales pueden aumentar el riesgo de coágulos de sangre, lo que puede derivar en condiciones potencialmente mortales, como la trombosis pulmonar o la embolia.

Expertos recomiendan que, antes de iniciar cualquier tratamiento con anticonceptivos hormonales, las mujeres sean informadas de los posibles riesgos, especialmente si presentan factores de riesgo como antecedentes familiares de trombosis, tabaquismo o ciertas condiciones médicas.