Los fármacos sin receta para el dolor, los digestivos y contra el insomnio siguen tirando del carro del autocuidado

Aunque con crecimientos más moderados, las previsiones para el año que viene del sector del autocuidado son positivas. Así lo ha asegurado el director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), quien para el ejercicio 2026 ha estimado un crecimiento de entre un 3% y un 4%”.

En este sentido, su director general de, Jaume Pey, ha destacado que el mercado Consumer Health cerrará el 2025 superando los 7.000 millones de euros y los 600 millones de unidades vendidas (datos hasta septiembre del 2025), lo que supone un crecimiento anual de en torno al 5%. Es decir, "cada español gasta de media unos 145 euros al año en este tipo de productos".

Este dato sitúa a España por encima de los crecimientos anuales registrados en países como Alemania, Italia y Francia. Las categorías que más han contribuido a este incremento han sido las de analgesia, sistema digestivo (laxantes, antiácidos y probióticos), inductores del sueño, vitaminas y minerales, productos oftalmológicos, protectores solares, cuidado del pelo así como el cuidado facial de la mujer.

Jaume Pey también ha hablado sobre el Plan Estratégico del sector de autocuidado para los ejercicios 2026-28, aprobado por el Consejo Directivo de la asociación la semana pasada, que tiene como pilares la sostenibilidad, la digitalización, la innovación y la normativa y que “se desarrollará en un entorno de tendencias relacionadas con el autocuidado como la prevención, la personalización, el bienestar físico y mental, la sostenibilidad, la digitalización/ IA, o los nuevos formatos de comunicación”.

En el plano normativo, la agenda de Anefp estará focalizada principalmente en la revisión de la legislación farmacéutica europea, el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios y los reales decretos de publicidad de medicamentos y de productos sanitarios, actualmente en tramitación y para las que el sector demanda un escenario previsible que permita un adecuado desarrollo y puesta en el mercado de medicamentos y productos de autocuidado en los próximos años. "Necesitamos una definición generosa de lo que es un medicamento sin receta", ha afirmado.

“El objetivo es disponer de una normativa que sea coherente con los distintos segmentos que se incluyen en el sector Consumer Health, como son los medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos de autocuidado, y con sus legislaciones específicas, pero que forman un todo a la hora de responder a las necesidades que las personas tienen para prevenir enfermedades y para cuidar de su salud”, ha explicado Pey.

En este sentido, el director general de Anefp avanzó que en febrero del 2026 se presentará la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, con el objetivo de seguir conociendo los hábitos y la percepción de la población española respecto al autocuidado de su salud.

Retos en sostenibilidad

Ligada también al entorno normativo, la sostenibilidad es uno de los grandes desafíos para el sector de autocuidado. Al respecto, Jaume Pey ha señalado que se trata de un “reto que afrontamos desde el compromiso del sector de autocuidado con la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, y demandando una legislación racional y transparente, que permita mantener el equilibrio entre la salud y la sostenibilidad y desde la colaboración con todos los agentes implicados”.

En este sentido, la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas de la que ha dicho "es bastante poco precisa, muy injusta y poco documentada", requiere de todos "un enfoque equilibrado, una implementación proporcionada y justa de la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) con políticas realistas, criterios transparentes y proporcionados y rigor científico”, ha añadido el director general de Anefp.

En relación con la sostenibilidad, Pey ha subrayado también la implicación de Anefp en Sigre, el sistema de gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos, que es pionero en Europa desde su creación hace más de 20 años.