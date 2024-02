El futuro de las ''mamografías'' sin dolor: "inocuas y sin comprimir el seno"

Muchas mujeres –y también hombres– están expectantes. El proyecto que la doctora Cristina Romero, especialista en mama de la Seram, lidera podría suponer un antes y un después en el cribado de cáncer de mama. Lleva cinco años liderando en España el proyecto europeo «Mammowave» que pretende ser una alternativa a las mamografías. ¿En qué consiste esta tecnología?

Encuadrado en un proyecto con financiación europea, Horizonte 2020, desarrollamos un dispositivo que aplica microondas a la mama y usa un innovador sistema de Inteligencia Artificial (basada en redes neuronales). Mammowave es capaz de realizar la detección del cáncer de mama de manera totalmente inocua, ya que se basa en las distintas propiedades dieléctricas que tiene el cáncer de mama con respecto al tejido sano al ser atravesado por las microondas. Además de no radiar, Mammowave no comprime la mama y tiene bajo coste de producción. La única instalación que requiere es un enchufe eléctrico. Esto hace que, si la evidencia científica lo acaba avalando, este dispositivo en unos años podría llevar el diagnóstico precoz a todos los lugares y a todos los países, incluso a los más desfavorecidos.

¿Duele?

No. Las mujeres se tumban bocabajo y la mama la introducen en una antena. La mama no se sumerge en líquido, ni se comprime. Todas las mujeres han declarado que no tuvieron molestia alguna.

¿Sustituirá las mamografías o es esa la idea?

Bueno, no se trata de sustituir. La idea es encontrar una prueba de cribado inocua como lo es el test de sangre oculta en heces para el cáncer de colon o la citología vaginal. Esto nos permitiría no estar tan limitados como ahora en lo relativo a la edad o la periodicidad de la prueba.

¿Algún consejo para evitar las molestias de la mamografía?

Procurar si se puede evitar los días de ovulación y ponerse en manos de buenos profesionales.

¿Esta tecnología serviría también para los hombres?

Mammowave serviría para hombres y mujeres. Pero no olvidemos que los hombres también se pueden hacer mamografías. De hecho, el cribado de cáncer de mama en hombres está indicado cuando son población de riesgo. No tiene nada que ver con la tecnología utilizada.

En estos cinco años, ¿qué logros han conseguido en la prueba de «mammowave»?

Ha recibido varios premios, el último el Enterprise Europe Network Award (2021), pero el mayor es que haya líneas de investigación para buscar alternativas inocuas para el cribado de esta enfermedad que ataca al seno familiar.

Castilla-La Mancha es de las pocas comunidades autónomas que hacen cribados de cáncer de mama a mujeres desde los 45 años, tal y como sugirió en 2022 la Unión Europa. ¿Han visto ya cambios?

Sí, esos resultados los publicamos en la revista «European Journal of Screenig» en 2022 con importantes reducciones de la mortalidad y aumento de tratamientos más inocuos por disminución del tamaño tumoral al diagnóstico.

Acaba de ser nombrada miembro de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, ¿cuántas mujeres hay en ella?

Somos seis pero cada vez hay más. Solo hay que mirar las clases de la Universidad de Medicina.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿qué considera crucial que haga España para lograr que cada vez sean más las mujeres científicas?

Invertir en educación y asegurar la verdadera conciliación familiar.

En este sentido, ¿cómo estamos respecto a la UE?

Retrasados, sino no habría fuga de talento.

¿Por qué es importante que haya más mujeres científicas en su campo?

Quizás hemos aportado mayor empatía, ya que eres consciente de todos los miedos y angustia que te plantean. Todas vamos en el mismo barco.

¿Cuándo supo que quería ser científica y por qué?

Cuando comprendí el drama que supuso para mi padre quedarse sin madre siendo adolescente. Mi abuela falleció a los 42 años por cáncer de mama bilateral. Ese día decidí ser médico y luchar contra esta enfermedad.

¿Qué mujer científica (del presente o del pasado) le inspira?

Marie Curie: «Debemos intentar comprender más para temer menos».