Los hábitos de sueño comunes que arruinan tu descanso, según un especialista

Dormir bien debería estar en el mismo lugar que hacer ejercicio y una alimentación saludable. Sin embargo, para mucha gente sigue siendo un extra que se agradece cuando aparece, pero que no se cuida con intención. Y eso tiene un precio: más cansancio, peor recuperación y un impacto real en cómo nos sentimos durante el día.

Un estudio de la Mental Health Foundation en Reino Unido sugiere que el adulto medio solo disfruta de tres días a la semana de sueño de buena calidad y que más de un tercio reconoce que dormir mal afecta de forma regular a su salud mental. En este sentido, la científica del sueño Sophie Bostock apunta varias ideas que, por comunes, se han vuelto peligrosas.

Vivir esclavizado por el mito de las ocho horas

Uno de los errores más extendidos es creer que todas las personas necesitamos exactamente ocho horas. Según Bostock, no es así: nuestras necesidades varían, igual que la altura o el número de zapato. Lo más útil es quedarse con la referencia protectora: para adultos en edad laboral, un mínimo de siete horas suele ser beneficioso. A partir de ahí, cada uno debería identificar su dosis real de sueño. La trampa está en usar la cifra rígida como regla moral: si una noche no llegas a ese número, te pones en alerta y el propio estrés empeora el descanso.

Pensar que funcionar con cinco o seis horas es normal

Sí, hay personas que pueden rendir bien con poco sueño. Pero Bostock subraya que son una rareza (menos del 1% de la población). Además, su perfil es muy específico: pueden dormirse con facilidad, se despiertan tras pocas horas y rinden bien sin tirar de cafeína. Para el resto, convertir la falta de sueño en una rutina es una receta habitual para la fatiga acumulada y una recuperación pobre.

No tratar el sueño como herramienta de rendimiento

Este punto es especialmente relevante en gente activa. Bostock, que trabaja con atletas, insiste en que el mayor error es no ver el sueño como un potenciador del rendimiento.

El entrenamiento estresa el cuerpo; el rendimiento baja de manera temporal; y la mejora llega con la recuperación. Y la forma más potente de recuperación es dormir lo suficiente. Si te tomas en serio el gimnasio o cualquier deporte, descuidar el descanso es como intentar progresar con el freno de mano puesto.

Buscar la solución rápida en suplementos

Bostock se muestra prudente: la evidencia actual de los suplementos para dormir es bastante débil y muchos productos no cuentan con ensayos sólidos frente a placebo. No descarta que algunas personas noten mejora, pero sugiere que en muchos casos pesa más el efecto placebo que la potencia real del ingrediente.