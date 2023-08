El horario laboral que puede impactar gravemente en tu cerebro y hacerte perder la memoria

El trabajo da la salud, pero también te la puede quitar. Hay puestos de trabajo cuyas condiciones de peligrosidad son de sobra conocidas, como los del sector de la minería o los cuerpos de bomberos, cuyas labores conllevan riesgos directos (traumatismos, quemaduras o daños corporales), además de una mayor propensión a enfermedades, tanto a corto como a medio y largo plazo.

Pero no hace falta pasarse a la acción. Un empleo es de oficina también puede tener efectos negativos para nuestro organismo. Si trabajas en una silla de ruedas, es posible que durante el día pasas más tiempo sentado que en movimiento, con lo cual tu cerebro no se oxigena bien, produces más insulina de la necesaria, tu columna se debilita y pierde flexibilidad, la circulación de las piernas puede empeorar... etcétera, etcétera.

Además, también existen otro tipo de empleos también pueden poner en jaque tu salud y que se relacionan con un mayor riesgo de cáncer, según la ciencia. Así por ejemplo, un análisis publicado en la revista JAMA Dermatology puso de relieve que las personas que pilotan aviones pueden estar expuestas a niveles de radiación ultravioleta superiores a la media en su trabajo, aumentando la posibilidad de padecer cáncer de piel.

Otro estudio científico recogido por LA RAZÓN también halló que las peluqueras, esteticistas, contables y mujeres que trabajan en el sector de la confección pueden correr un mayor riesgo de padecer cáncer de ovario. Esto podría deberse a la exposición acumulada a diversos agentes, como los polvos de talco, amoníaco, gasolina o lejías.

Pero no solo la naturaleza del empleo o el tipo de puesto de trabajo influye en nuestra salud: los horarios de trabajo también puede incidir en nuestro bienestar. En esta línea, una nueva investigación ha probado que el trabajo por turnos puede afectar a la memoria y acelerar el deterioro cognitivo, según los datos de casi 50.000 adultos canadienses.

¿Los turnos nocturnos y los rotativos, los peores?

Los resultados se publican esta semana en la popular revista científica de acceso abierto PLOS One. En ella, Durdana Khan, profesora de la Universidad de York (Canadá), y sus colegas, argumentan que la exposición al trabajo por turnos, especialmente si son nocturnos y rotatorios, está asociada a un mayor riesgo de deterioro cognitivo entre las personas adultas de mediana edad y mayores.

Investigaciones anteriores han establecido que el trabajo por turnos, que se refiere a cualquier horario de trabajo que ocurre fuera de las horas tradicionales de trabajo de 9 a 17 horas, tiene impactos significativos en la salud.

En el nuevo trabajo, los investigadores analizaron los datos de 47.811 adultos procedentes del Estudio Longitudinal Canadiense. El conjunto de datos incluía información autodeclarada sobre el empleo y los horarios de trabajo, junto con los resultados de pruebas de función cognitiva.

Un vigilante nocturno haciendo suu trabajo / Alejandro Olea larazon

En general, uno de cada cinco individuos (21%) declaró haber estado expuesto a algún tipo de trabajo por turnos a lo largo de su carrera. Se observaron mayores tasas de deterioro cognitivo entre los participantes que declararon haber estado expuestos al trabajo en turnos nocturnos durante su empleo actual o al trabajo en turnos nocturnos durante su empleo más antiguo, en comparación con los que sólo declararon haber trabajado durante el día.

Dentro de los subdominios de la cognición, el trabajo en turnos nocturnos se asoció a un deterioro de la función de memoria y el trabajo en turnos rotatorios a un deterioro de la función ejecutiva. Estas últimas tienen que ver con actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar o tomar decisiones; además de para adaptarse eficazmente al entorno y para establecerse metas.

Los ritmos circadianos y la memoria

Los autores concluyen que la alteración del ritmo circadiano debida al trabajo por turnos podría tener un impacto negativo en la función cognitiva de los adultos de mediana y avanzada edad, lo que justifica una mayor investigación. Otras investigaciones ya han asociado la falta de sueño o una mala calidad de este con enfermedades como la demencia o el alzhéimer.

"Los resultados del estudio sugieren una posible relación entre la exposición al trabajo por turnos y el deterioro de la función cognitiva. Especulamos que los estímulos circadianos perturbadores pueden desempeñar un papel en la neurodegeneración que contribuye al deterioro cognitivo; sin embargo, se necesitan estudios adicionales para confirmar la asociación entre el trabajo por turnos y el deterioro cognitivo, así como cualquier vía fisiológica que subyazca al mecanismo", concluyen los investigadores.

Fuente:The association between shift work exposure and cognitive impairment among middle-aged and older adults: Results from the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). DOI: 10.1371/journal.pone.0289718