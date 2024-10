¿La luz nocturna puede aumentar el riesgo de morir? Un estudio pone fin al debate

Las luces artificiales durante la noche son el foco de multitud de nuevos estudios para comprender cómo un mal dormir puede afectar a nuestra salud. Un reciente trabajo realizado por investigadores de Australia, Estados Unidos y Reino Unido informa de que las personas que experimentan con regularidad noches más luminosas y/o días más oscuros tienden a tener un mayor riesgo de muerte prematura.

Investigaciones anteriores han demostrado que la interrupción regular del ritmo circadiano puede provocar una serie de problemas de salud, entre ellos un aumento de la mortalidad prematura. En este nuevo esfuerzo, el equipo de investigación se preguntó cómo impactaría la luz en los ciclos circadianos de las personas que se despiertan habitualmente por la noche y, por extensión, en su riesgo de morir «antes de tiempo».

Para averiguarlo, accedieron y analizaron datos del Biobanco del Reino Unido, un repositorio de datos biomédicos de casi medio millón de personas en el Reino Unido. En su estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el grupo buscó datos de personas que llevaran dispositivos de muñeca que rastrearan la exposición a la luz. Encontraron datos fiables de 88.905 personas, la mayoría de raza blanca y mayores de 62 años.

El peligro de exponerse a la luz por la noche o despertarse a menudo

Los investigadores se centraron en la mortalidad de los que fueron objeto de seguimiento durante un periodo de ocho años, y en su exposición a la luz por la noche o a la oscuridad durante el día. Al final de la investigación habían muerto 3.750 personas. De esas defunciones, 798 estaban asociadas a problemas de corazón.

Pareja mirando el teléfono móvil en la cama Dreamstime

También hallaron una relación entre la exposición a la luz por la noche y un mayor riesgo de muerte prematura, pero el aumento del riesgo fue más pronunciado en las personas con cardiopatías.

¿Tomar el sol, una forma de revertirlo?

Además, los científicos descubrieron que las personas que se exponían regularmente a más luz que la media durante el día reducían su riesgo de mortalidad, de lo que se deduce que tomar el sol por el día puede ser positivo para la longevidad. Los investigadores también pudieron observar alteraciones del ritmo circadiano en las personas que experimentaban con regularidad luz por la noche, lo que las pone en riesgo de padecer una amplia variedad de dolencias.

Con todo ello, el equipo de investigadores sugiere que las personas mantengan la oscuridad a última hora de la noche y a primera hora de la mañana, cuando el ritmo circadiano es más susceptible de sufrir alteraciones. Y, si es posible, que se expongan a más luz durante el día.