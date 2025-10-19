Un nuevo hito en cirugía robótica traumatológica

Clínica CEMTRO vuelve a marcar un antes y un después en la medicina española. El hospital se ha convertido en el primer hospital privado del país en incorporar SkyWalker, una tecnología de vanguardia desarrollada por Palex España, que revoluciona la cirugía de rodilla gracias a su precisión y capacidad de personalización.

El robot SkyWalker permite a los cirujanos implantar prótesis con precisión milimétrica, planificar digitalmente cada intervención y adaptar el procedimiento a la anatomía del paciente. Esta herramienta ofrece una visión tridimensional del campo quirúrgico, mejora la alineación y el equilibrio articular, y reduce el margen de error. Además, facilita la implantación de la prótesis Medial-Pivot Evolution, indicada para pacientes con alergia o hipersensibilidad a los metales, gracias a su recubrimiento especial.

Esta incorporación refuerza el liderazgo del hospital en el ámbito de la cirugía robótica ortopédica, al disponer ya de dos sistemas complementarios –SkyWalker y Mako SmartRobotics– que permiten abordar con máxima exactitud tanto cirugías de rodilla como de cadera, ofreciendo soluciones seguras y personalizadas.

El compromiso de Clínica CEMTRO con la innovación tecnológica se refleja en su trayectoria. Desde la incorporación de Mako Smart-Robotics en 2020, el hospital ha superado las 3.000 cirugías de prótesis articular asistidas por robot, lo que le posiciona entre los centros con mayor experiencia en Europa. Esta excelencia ha sido reconocida por Stryker, que ha distinguido a CEMTRO con el sello de Centro de Excelencia Robótica.

Desde entonces, la trayectoria de la clínica ha estado marcada por hitos pioneros en la medicina española. En 2022, CEMTRO realizó las primeras prótesis unicompartimentales de rodilla con cirugía robótica inteligente en España y Portugal, y llevó a cabo la primera prótesis de cadera robótica en el país, abriendo un nuevo capítulo en la cirugía ortopédica.

En 2023, el centro dio un paso más con la incorporación del software Mako Total Knee 2.0, que mejora la experiencia quirúrgica gracias a un diseño más intuitivo, un flujo de trabajo personalizable para cada cirujano y un tensor digital que permite evaluar en tiempo real la estabilidad de la rodilla durante una artroplastia total.

Este año, CEMTRO ha vuelto a hacer historia al realizar la primera cirugía robótica de prótesis de cadera bilateral por vía anterior en España y Portugal, considerada una de las pioneras en Europa. Este avance supone una mejora sustancial tanto en la precisión quirúrgica como en la recuperación funcional y la durabilidad de los implantes.

Gracias a Mako SmartRobotics, los especialistas pueden planificar la intervención quirúrgica en 3D, realizar ajustes en tiempo real y controlar con exactitud la colocación de la prótesis, lo que se traduce en mayor precisión, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida.

Innovación para el paciente

La apuesta de CEMTRO por la cirugía robótica responde a una filosofía clara: poner la innovación al servicio de las personas. SkyWalker y Mako SmartRobotics representan un salto cualitativo en seguridad, exactitud y personalización de las intervenciones.

Estas tecnologías permiten cirugías menos invasivas, con menor sangrado y estancia hospitalaria más corta, lo que se traduce en una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio

«No todo lo nuevo es bueno, pero todo lo que triunfa alguna vez fue nuevo. El robot aporta una precisión extraordinaria: el cirujano coloca una prótesis muy similar a la que tenía el paciente, con una biomecánica más natural, y los resultados suelen ser mejores», afirma el Dr. Pedro Guillén, fundador y presidente de Clínica CEMTRO.

El equipo médico durante la intervención EDUARDO GUERRERO LA RAZÓN

Con la incorporación del robot SkyWalker y la experiencia acumulada con Mako SmartRobotics, Clínica CEMTRO se afianza como uno de los principales referentes internacionales en cirugía robótica ortopédica y en uno de los más avanzados de Europa.

«Apostamos siempre por la innovación y por incorporar la última tecnología que ayude al cirujano y permita ofrecer la máxima calidad y seguridad a nuestros pacientes», explica la Dra. Isabel Guillén, jefa de la Unidad de Cartílago de Clínica CEMTRO.

De este modo, el hospital reafirma su compromiso con la mejora constante de la práctica quirúrgica y la calidad asistencial.