Día del Cáncer de Mama 2025: ¿ Por qué se celebra hoy, 19 de octubre?

Hoy, domingo 19 de octubre, se conmemora a escala internacional el Día del Cáncer de Mama, una fecha dedicada a la sensibilización sobre esta enfermedad para recordar la importancia de la detección precoz, la investigación y el apoyo a las personas afectadas.

Octubre es desde hace décadas el mes de concienciación sobre esta enfermedad: una campaña global que usa el lazo rosa como símbolo. Dentro de ese mes, el día 19 se ha consolidado como jornada internacional dedicada específicamente a visibilizar la enfermedad, promover el acceso a controles y diagnósticos oportunos, y poner sobre la mesa las peticiones de pacientes y asociaciones.

Las estimaciones más recientes de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC/GLOBOCAN) sitúan el cáncer de mama como el tumor maligno más frecuentemente diagnosticado en mujeres a nivel mundial: en 2022 se registraron alrededor de 2,3 millones de nuevos casos y aproximadamente 670.000 muertes asociadas a la enfermedad.

En España, los datos publicados por sociedades científicas y observatorios del cáncer sitúan los nuevos diagnósticos anuales por encima de las 35.000-36.000 mujeres, lo que convierte al cáncer de mama en el tumor más diagnosticado entre mujeres en nuestro país.

¿Qué reclaman pacientes y asociaciones en 2025?

En este 19 de octubre, las reclamaciones no son solo de visibilidad: las asociaciones insisten en políticas públicas que garanticen igualdad de acceso a diagnóstico y tratamiento, financiación estable para investigación y recursos para la atención psicosocial de quienes conviven con la enfermedad y sus familias.