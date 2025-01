Un nutricionista revela cuáles son los productos de supermercado que nunca debes comprar: "Todo es artificial"

En la cesta de la compra ideal para los expertos siempre encontramos los mismos productos. Las verduras y los alimentos menos procesados encabezan siempre las primeras posiciones. No obstante, en la contraparte, los alimentos más dañinos para nuestra salud que encontramos a la venta en los supermercados pueden resultar algo sorprendentes. Para ello, el nutricionista canario, Miodrag Borges, nos advierte sobre los tres productos que no debes comprar bajo ningún concepto. A pesar de su apariencia, la composición de los mismos repele lo natural y actúa como caballo de Troya de grasas y otros desechos animales.

Los productos que hoy nos conciernen tienen un alto contenido artificial, puesto que, como hoy expone nuestro protagonista se tratan de una "amalgama" de restos que no se comercializan por separado. De esta forma lo que se busca crear es un producto homogéneo con una textura concreta y agradable en boca que no parezca lo que realmente es: "todo es artificial, todos son saborizantes". Además, en esta clase de elaboraciones, el gancho principal que incita al consumidor a comprarlo suele ser el componente animal, que en realidad no deja de ser un porcentaje muy bajo respecto al computo global.

De esta forma, Borges en el podcast "Tiene Sentido", indicó este listado esclareciendo el origen de estos artículos y las consecuencias negativas de los mismos para evitar que se compren. Además, a lo largo del programa se trataron otras temáticas de su campo sobre cómo hacer la mejor compra saludable en el supermercado. De este modo, como resultado, el video supone un repaso sobre los mitos y las falsas creencias extendidas en la sociedad.

La lista de los alimentos que nunca deberías comprar en el supermercado

El listado que una primera instancia proporciona el profesional destaca tres productos que no pueden faltar como con las salchichas envasadas y el surimi o los palitos de pescado. "Las salchichas suelen utilizar todos los restos, tendones, músculos y demás, en algún caso sangre y plasma de cerdo" aclara el nutricionista sobre los componentes que no sabemos que tienen estos alimentos. En el caso del surimi sucede los mismo pero con productos del mar como "espinas o cáscaras". Asimismo, las gulas son una escisión de los palitos de pescado. Las pastillas de caldo rellenan este podio: "Básicamente es sal, aceite de baja calidad, aromas y aditivos para darle el sabor que supuestamente tiene".

Otros productos que le siguen de cerca a estos son el chocolate a la taza, que en algunos casos contiene hasta un 60% de azúcares, y los refrescos azucarados, por la misma razón. También destacan los patés que no dejan de ser otra amalgama de desechos y los rebozados artificiales porque emplean algunas materias ajenas a lo que en un principio es el alimento. Los productos veganos también son dañinos tal y como asegura Borges. En este aspecto se refiere a los sustitutos de los palitos de pescado o viceversa que utilizan restos de otras comidas.

El ingrediente que nunca debes tener cerca

En efecto se trata del colorante. "Es un producto que no quiero que entre en mi casa" confirma el experto desde un punto de vista más personal. Dentro de los supermercados "por ley es un producto que está obligados a identificar que puede generar hiperactividad porque así lo han demostrado los estudios científicos". Este aditivo es sin duda el peor de todos y en la relación de sus efectos negativos con sus positivos, la balanza se decanta por el bando perjudicial. Por tanto, la próxima vez que visitemos nuestro hipermercado de confianza, mirar la etiqueta para ver los ingredientes ha de ser la piedra angular de nuestra compra.